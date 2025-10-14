ХАМАС передав Ізраїлю тіла ще чотирьох заручників

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази ввечері 14 жовтня отримала від Червоного Хреста чотири труни з тілами загиблих заручників.

Про це повідомляє ізраїльське військо.

Загиблих у полоні палестинського бойового угруповання повернули в межах домовленостей між Ізраїлем та ХАМАСом, що велися за участі президента США Дональда Трампа. Точна кількість тіл заручників, які ще належить повернути, поки невідома. Раніше Ізраїль заявляв про смерть щонайменше 26 осіб у полоні ХАМАСу. Попередні 4 тіла передали днем раніше.

Труни перетнули кордон Ізраїлю, їх доставлять до Національного інституту судової медицини, де проведуть ідентифікацію осіб.

"ЦАХАЛ закликає громадськість проявити чуйність і дочекатися офіційної ідентифікації, про яку спочатку буде повідомлено родинам загиблих заручників", — написали військові в Х.

13 жовтня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

13 жовтня, у Шарм-ель-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.