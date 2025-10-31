В Єрусалимі сотні тисяч ультраортодоксальних євреїв протестували проти змін до законодавства, які мають скасувати звільнення релігійних чоловіків від призову до лав Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Люди перекривали основні в'їзди до міста. Відомо про одного загиблого.

Про це 30 жовтня повідомляли британський мовник BBC та агентство Reuters.

Масовий протест підтримали ультраортодоксальні партії, представлені в Кнесеті. За підрахунками медіа, мітинг зібрав близько 200 тисяч людей.

Під час протесту загинув 15-річний підліток. Він заліз із групою мітингарів на недобудований будинок, упав з висоти та розбився. Правоохоронці розслідують інцидент.

Ультраортодоксальні євреї стоять на даху будівлі під час мітингу проти призову в Єрусалимі, Ізраїль, 30 жовтня 2025 року. Getty Images/Amir Levy

Наприкінці дня організатори оголосили про закінчення акції та попросили присутніх мирно розійтися, але натомість сотні молодих ортодоксів вступили у сутички з поліцією. Правоохоронці почали застосовувати водомети для розгону мітингарів.

Поліцейські використовують водомети для розгону ультраортодоксальних євреїв після масового мітингу проти призову в Єрусалимі, Ізраїль 30 жовтня 2025 року. Getty Images/Amir Levy

Служба в ізраїльській армії

Служба в армії обов'язкова в Ізраїлі для юнаків та дівчат, які досягли 18 років, але ультраортодокси завжди були звільнені від військової повинності. Це питання давно є предметом гарячих суперечок між ізраїльськими світськими та ортодоксальними політиками.

25 червня 2024 року Верховний суд Ізраїлю ухвалив, що військові повинні почати призов ультраортодоксальних чоловіків для обов'язкової служби в армії. Зокрема, за відсутності закону, який визначає різницю між студентами єврейських семінарій та іншими призовниками, ізраїльська система обов’язкової військової служби поширюється на ультраортодоксів, як і на всіх інших громадян.

Ультраортодоксальні євреї (або хареді) були звільнені від військової служби з моменту заснування Ізраїлю, адже релігійні дослідження вважалися важливими для збереження юдаїзму. Партії ультраортодоксів у парламенті країни рішуче виступають проти спроб залучити молодих хареді до служби в армії.

У 2017 році суд скасував закон, який кодифікував винятки, але неодноразові продовження судового розгляду та тактика зволікань уряду щодо заміни призвели до того, що рішення затягнулося на роки.