Трамп оголосив план припинення вогню у Газі

Президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Про це президент США Дональд Трамп оголосив під час пресконференції після зустрічі з премʼєр-міністром Беньяміном Нетаньягу, передає кореспондентка Суспільного.

Дональд Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у секторі Гази, як:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАС забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та зоною, вільною від терористів. ХАМАС дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні Сили Стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектора Гази Міжнародним Силам Стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю триватиме у Секторі Гази.

"Ми маємо негайно та швидко демілітаризувати Газу. Для цього нам необхідна згода ХАМАС. Арабські та мусульманські громади мають вирішити справи з ХАМАС. Мусульманські країни на Близькому Сході мають зупинити ХАМАС", — заявив Трамп.

Дональд Трамп повідомив, що "має надію на мир" та наголосив, що "всі підтримали" його угоду, залишився лише ХАМАС.

"Якщо ХАМАС відхилить угоду, що завжди можливо, то вони залишаться самі. Усі інші її прийняли, але в мене таке відчуття, що ми отримаємо позитивну відповідь. Але якщо ні, то Ізраїлю доведеться зробити все для усунення небезпеки. Цю небезпеку спричиняє ХАМАС. Тиранія терору має закінчитися", — повідомив Дональд Трамп.

Також президент Трамп повідомив, що Ізраїль та мусульманські країни попросили його створити Міжнародні Сили Стабілізації (ISF) та наглядовий орган — Раду Миру.

"Світовий банк та інші будуть відповідальним за набір та навчання нового уряду, який складатиметься з палестинців, а також висококваліфікованих експертів з усього світу. Багато хто хоче доєднатись. Скоро ми назвемо деяких учасників. Ми будемо навчати та тренувати палестинців для того, щоб вони могли керувати. Ця організація не братиме політичної участі у Палестині та лише тимчасово адмініструватиме у Газі", — сказав Трамп.

За словами президента Трампа, лідери арабського світу та Ізраїлю просили його очолити цю ініціативу. Трамп додав, що, попри зайнятість, "готовий виконати цю важливу роботу" та що до ради буде залучено провідних світових лідерів, зокрема експрем’єра Великої Британії Тоні Блера, а інші імена оголосять упродовж найближчих днів.

Президент Трамп також наголосив, що "необхідно повернути заручників". "Все, чого ми хочемо — це мир. Мир між ізраїльтянами та палестинцями", — наголосив Трамп.

Що відомо про визнання Палестини

Президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН 22 вересня заявив, що Франція визнає Палестину. До того прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Парижа визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

21 вересня Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали державу Палестина. Три країни наголосили, що угруповання ХАМАС не має бути причетним до формування уряду Палестини та створення двох держав — Ізраїля та Палестини — це "шлях до тривалого миру для ізраїльського та палестинського народів".

Ізраїль пригрозив "знищити палестинську терористичну владу" після того, як Велика Британія, Австралія та Канада визнали державу Палестина 21 вересня.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляє, що контролює 40% міста Газа.

Палестинці покидають Газу через атаки Ізраїлю. Армія Ізраїлю заявляє, що понад 250 тисяч людей залишили місто. Сектор Гази розміщений на вузькій ділянці на східному узбережжі Левантійського моря. З півдня Сектор має кордон з Єгиптом, зі сходу та півночі — оточений Ізраїлем.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.

15 вересня ізраїльські військові розпочали наземне вторгнення в Газу. У місто ввійшли танки.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.