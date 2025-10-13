У Єгипті підписали угоду про припинення вогню у Газі

Лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази під час мирного саміту у Єгипті.

Про це повідомляють BBC та CNN.

Президент США Дональд Трамп першим підписав угоду.

"Усі щасливі. Раніше були прогнози, що Третя світова війна розпочнеться на Близькому Сході. Але цього не станеться", — прокоментував підписання угоди Дональд Трамп.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що Єгипет та Йорданія навчатимуть палестинських поліцейських в рамках мирної угоди про припинення бойових дій. Але для цього необхідна підтримка європейськими країнами розширення цих зусиль.

Президент США Дональд Трамп та президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі тримають підписану угоду про перший етап припинення вогню в Газі між Ізраїлем та ХАМАС у Шарм-ель-Шейху, Єгипет, 13 жовтня 2025 року. REUTERS/Evelyn Hockstein

13 жовтня, у Шарм-ель-Шейху відбудувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". У ньому співголовуватимуть президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та президент США Дональд Трамп, за участю лідерів понад 20 країн.

Метою саміту є припинення війни в секторі Гази, посилення зусиль із встановлення миру та стабільності на Близькому Сході і початок нового етапу регіональної безпеки та стабільності.

Також саміт відвідає прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон. Очікується, що французький лідер виступить із закликом до довготривалого припинення вогню, розширення гуманітарної допомоги населенню Гази та запуску механізмів міжнародного моніторингу.

Представники ХАМАС не братимуть участі у саміті, їх представляють мусульманські країни як Катар та Туреччина.

13 жовтня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених у рамках обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

У другій половині дня очікується передача тіл загиблих заручників. Їхня точна кількість наразі невідома, однак раніше Ізраїль підтвердив смерть щонайменше 26 осіб.