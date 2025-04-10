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Удар "Іскандером" по Кривому Рогу, атаки "шахедами", артилерія біля Покровська. Тиждень у фото
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Удар "Іскандером" по Кривому Рогу, атаки "шахедами", артилерія біля Покровська. Тиждень у фото

Вікторія Курчинська
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Жінка плаче на майданчику у Кривому Розі, де діти загинули від удару російської ракети
Жінка плаче на дитячому майданчику у Кривому Розі, де девʼятеро дітей загинули від удару російської балістичної ракети, 6 квітня 2025 року. Через російський обстріл міста увечері 4 квітня загинули щонайменше 20 людей, ще 90 отримали поранення. Кілька днів поспіль місцеві приносили квіти та іграшки на майданчик. Getty Images/The Washington Post/Oksana Parafeniuk

Головнокомандувач ЗСУ Сирський підтвердив, що Росія почала наступ на Сумську та Харківську області та розповів, як ЗСУ планували Курську операцію. Генштаб не підтримав законопроєкт Міноборони про демобілізацію. Більшість військових ТЦК, які не мали обмежень по здоров'ю, перевели до бойових частин.

Вашингтон підвищив митну ставку для Пекіна до 145%. Китай у відповідь збільшив тарифи на товари зі США до 125%. Також в Білому домі заявили, що Трамп на 90 днів відклав впровадження мит для частини країн. Це ж зробили й в ЄС щодо товарів зі Сполучених Штатів.

У 2024-му у світі зафіксували рекордну кількість страт за десятиліття. У Радбезі ООН заявили, що майже 6 сотень дітей загинули під час війни РФ проти України. Росія та США провели обмін ув'язненими. Жінки вперше в історії матимуть більше представництво за чоловіків на Олімпіаді. Бріджит Брінк йде у відставку з посади посла США в Україні.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Чоловіка втішають біля тіла загиблого рідного на місці російського удару у Кривому Розі 4 квітня 2025 року
Чоловіка втішають біля тіла загиблого рідного на місці російського удару по житловому району у Кривому Розі, Дніпропетровщина, 4 квітня 2025 року. Через обстріл міста ракетою "Іскандер" загинули дев'ятеро дітей. REUTERS/Violeta Santos Moura

Світлана Толмач поранена під час удару балістичною ракетою по Кривому Розі 4 квітня 2025 року
Світлана Толмач плаче на лікарняному ліжку у Кривому Розі, Дніпропетровщина, 6 квітня 2025 року. Жінка отримала поранення уламком в голову, коли росіяни поцілили по місту балістичною ракетою увечері 4 квітня. Її чоловік — військовий. В момент удару Світлана сиділа в машині й говорила з ним телефоном про свій день народження — наступний день. Getty Images/The Washington Post/Oksana Parafeniuk

Військовослужбовці 68 бригади ЗСУ стріляють з РСЗВ "Град" поблизу Покровська на Донеччині
Військовослужбовці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ЗСУ ведуть вогонь з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" у бік російських військ поблизу Покровська на Донеччині, 9 квітня 2025 року. REUTERS/Anatolii Stepanov

Діти граються на майданчику біля пошкодженого російським дроном будинку у Краматорську 9 квітня 2025 року
Діти граються на майданчику біля житлового будинку у Краматорську, який постраждав днем раніше від удару російського безпілотника, Донеччина, 9 квітня 2025 року. REUTERS/Anatolii Stepanov

Жінки обіймаються біля свого будинку у Миколаєві, зруйнованого російським безпілотником, 6 квітня 2025 року
Жінки обіймаються і плачуть біля свого будинку у Миколаєві, зруйнованого російським безпілотником, 6 квітня 2025 року. Пізно ввечері 5 квітня російські війська атакували приватний сектор міста "шахедами". Четверо жителів отримали поранення. Getty Images/Global Images Ukraine/NikVestі/Serhii Ovcharyshyn

Абрикос зацвів біля залишку стіни зруйнованого обстрілом двоповерхового будинку у Харкові 4 квітня 2025 року
Абрикос зацвів біля залишку стіни двоповерхового житлового будинку у Харкові, 4 квітня 2025 року. У цьому домі у Новобаварському районі у ніч на 4 квітня загинули п’ятеро людей. По ньому, як і по сусідній багатоповерхівці, російські військові поцілили безпілотниками. Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Чоловік стоїть біля купи уламків, які місцеві жителі винесли із житлового будинку у Сумах 7 квітня 2025 року
Чоловік стоїть біля купи уламків, які місцеві жителі винесли із будинку у Сумах, 7 квітня 2025 року. Місто, розташоване за 30 кілометрів від російського кордону, постійно під обстрілами. Getty Images/Global Images Ukraine/Dan Bashakov

Волонтери евакуюють дітей і жінок із села Гусинка на околиці Куп’янська на Харківщині 7 квітня 2025 року
Волонтери евакуюють чотирьох дітей і двох жінок із села Гусинка, що на околиці вже значно зруйнованого обстрілами прифронтового міста Куп’янськ, Харківщина, 7 квітня 2025 року. Getty Images/Anadolu/Jose Colon

Працівниця комунальної служби прибирає скло й уламки після нічного обстрілу у Дніпрі 9 квітня 2025 року
Працівниця комунальної служби прибирає скло й уламки у дворі житлового району, по якому вночі вдарив російський безпілотник, Дніпро, 9 квітня 2025 року. Через нічну атаку у квартирах пошкоджених багатоповерхівок вибиті вікна, повилітали віконні рами, у деяких помешканнях потріскались стіни. REUTERS/Mykola Synelnykov

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