Світлана Толмач плаче на лікарняному ліжку у Кривому Розі, Дніпропетровщина, 6 квітня 2025 року. Жінка отримала поранення уламком в голову, коли росіяни поцілили по місту балістичною ракетою увечері 4 квітня. Її чоловік — військовий. В момент удару Світлана сиділа в машині й говорила з ним телефоном про свій день народження — наступний день. Getty Images/The Washington Post/Oksana Parafeniuk