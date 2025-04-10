Брінк йде у відставку з посади посла США в Україні — Держдеп

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк подала заяву на відставку за власним бажанням.

Про це Суспільному повідомив представник Державного департаменту США.

"Вона була послом в Україні три роки – це довгий час у зоні бойових дій", — прокоментували у Держдепі.

Речниця Держдепу Теммі Брюс підтвердила відставку Брінк на брифінгу.

"Вона повертається додому. Так. Тож це офіційно", — сказала Брюс.

На запитання, чи чинили на пані посла тиск або давали вказівки не згадувати Росію у контексті атак на Україну, Брюс відповіла, що не знає нічого подібного.

Імовірно питання стосувалось твіта Бріджит Брінк про атаку на Кривий Ріг, коли вона не вказала, що ракета була російською. Пізніше Брінк відвідала місто та вшанувала пам'ять загиблих.

CBS News із посиланням на джерела повідомляє, що Брінк подала заяву ще в січні, після інавгурації президента Трампа, в рамках стандартної ротації. Проте держсекретар Рубіо не прийняв її.

25 квітня 2022 року Брінк була офіційно номінована президентом Байденом на посаду посла в Україні. Вступила на посаду з 2 червня 2022 року. До цього в Києві два з половиною роки не було американського посла після того, як Трамп достроково звільнив попередню очільницю місії Марі Йованович, у Києві по черзі працювали троє тимчасово повірених у справах США.

Брінк має 25-річну дипломатичну карʼєру. У травні 2019 року її вперше призначили послом США — Дональд Трамп відправив її представляти Америку у Словаччині.