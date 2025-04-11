Китай збільшив мита на товари зі США до 125%

Китай підвищив мита на імпорт товарів зі Сполучених Штатів з 84% до 125%. Вони почнуть діяти з 12 квітня.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міністерства фінансів КНР.

"Відповідно до закону про тарифи КНР, митного закону, закону про зовнішню торгівлю та інших законів і правил і основних принципів міжнародного права, а також за схваленням Державної ради додаткові тарифні заходи щодо імпортних товарів, що походять зі США, будуть скориговані з 12 квітня 2025 року", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Мінфіні КНР зазначили, що якщо Білий дім продовжить запроваджувати додаткові мита на експорт китайських товарів до США, Китай проігнорує їх.

"З огляду на те, що за нинішнього рівня тарифів немає можливості прийняти на ринок американські товари, які експортуються до Китаю, КНР ігноруватиме це, якщо США продовжуватимуть запроваджувати мита на китайські товари, що експортуються до Америки", — йдеться у повідомленні.

Також там закликали США зробити крок щодо скасування так званих "взаємних мит" і повністю виправити свою "неправомірну практику".

9 квітня Трамп заявив, що США підвищують митну ставку на китайський імпорт з до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину складало 104%.

10 квітня у Білому домі заявили, що ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%. Останній указ американського президента Дональда Трампа підвищує тарифи для Пекіну до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США 9 квітня. Тепер повноцінна ставка мит на імпорт із США до Китаю складе 118%.

Що відомо про мита, які запровадили США

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема для товарів з Китаю діятиме мито 34%, а для товарів з Європейського Союзу — 20%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".