Росія та США провели обмін ув'язненими. Що про них відомо

Росія та США провели обмін ув'язненими, повідомив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Обмін відбувся у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

США забрали американсько-російську громадянку Ксенію Кареліну. Росія засудила її до 12 років ув'язнення за державну зраду — за нібито пожертву американській благодійній організації Razom for Ukraine на користь України.

Кареліна прибула до Росії у січні 2024 року до родичів. В аеропорту її затримали та перевірили телефон. ФСБ звинуватило її у нібито державній зраді. Вона визнала, що пожертвувала кошти організації Razom for Ukraine. Держдепартамент США визнав її затримання "неправомірним".

"Американка Ксенія Кареліна повертається в літаку додому в США. Росія неправомірно утримувала її понад рік, і президент Трамп домігся її звільнення. Президент продовжить працювати над звільненням УСІХ американців", — повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Росія забрала німецько-російського громадянина Артура Петрова. Його заарештували на Кіпрі у 2023 році на вимогу США за контрабанду мікроелектроніки американського виробництва до Росії. Всього йому вдалось поставити до Росії компонентів до зброї на близько 225 тисяч доларів.

Петрова звинуватили за 11 кримінальними статтями, включаючи порушення законів США про експортний контроль, контрабанду, змову з метою шахрайства та відмивання грошей, а також інші звинувачення в змові. Йому загрожувало ув'язнення до 20 років у США.

Звільнений в рамках обміну 10 квітня Артур Петров. LinkedIn

Попередній обмін між РФ та США

Між Росією, США та країнами Європи 1 серпня провели масштабний обмін ув'язненими — найбільший, як пишуть закордонні ЗМІ, з часів Холодної війни.

Росія віддала ув'язнених за політичними статтями журналістів, письменників та правозахисників. Серед них Еван Гершкович, Пол Вілан, Алсу Курмашева, Володимир Кара-Мурза.

Натомість західні країни передали обвинувачених у шпигунстві та у зборі даних для російської розвідки, зокрема Вадима Красікова, засудженого до довічного терміну в Німеччині. Суспільне детальніше розповідає про Красікова у матеріалі.