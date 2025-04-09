Сирський розповів, як планували Курську операцію ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як планували і здійснили Курську операцію і тим самим зупинили наступ РФ на Сумщину і Харківщину.

Про це він сказав в інтерв’ю Lb.ua.

За словами Сирського, влітку минулого року ситуація була дуже критична — війська РФ розпочали наступальну операцію.

"Спочатку хотів наступати на Харків, але нам вдалося випередити його в діях. Ворог не очікував, що у нас є якісь резерви. Нам вдалося вивести сім бригад для ротації, і коли вже стало абсолютно зрозуміло, що ворог почне наступ на Харків, а цьому було багато свідчень, ... я доповів президенту, і ми висунули усі наші резерви — бригади, які знаходилися на полігонах, на відновлені боєздатності — до кордону", — сказав Головком.

За його словами, головна ідея росіян полягала в тому, щоб провести цей стратегічний наступ після завершення бойового злагодження 44-го армійського корпусу.

"Він складав основу цього угруповання. Він був повністю знову сформований, тобто це було нове об'єднання. І чисельність цього угруповання, наскільки я пам'ятаю, коливалось в межах 140-160 тисяч, це дуже багато", — сказав Сирський.

За словами Головкома, росіяни планували наступати на двох напрямках — Харківському і Сумському.

Коли ми почали висувати наші частини до держкордону, а цей корпус (44-й, — ред.) ще не закінчив бойове злагодження, його частини були на полігонах, російське командування у відповідь на наші дії, які для них були неочікуваними, прийняло рішення наступати тими силами, які були у них в наявності. За нашими даними, це було десь 46 тисяч в районі Бєлгорода і 23-26 тисяч на Сумському напрямку", — сказав він.

За словами Сирського, наступ росіян на Харківщині виявився невдалим, війська "зав'яли у Вовчанську". Армія РФ зазнала дуже великих втрат і поступово почала перекидати на Харківський напрямок ті частини, які готувались до наступу на Суми.

"Так вони теж втягнулися і зав'язли. Таким чином цей наступ, скажімо так, провалився. Після цього противник перегрупувався, завершив підготовку 44 корпусу і фактично з середини червня розпочав стратегічну операцію на всьому фронту. Почав наступати на Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Покровськ, Запоріжжя, на Куп’янському напрямку, на Лиманському, тобто фактично скрізь", — зазначив Головком.

Він наголосив, що ситуація була критична, і треба було зробити щось таке, щоб максимально послабити натиск військ РФ. І тоді виникла ідея провести контрнаступ ЗСУ там, де росіяни цього не очікують і де вони найслабші.

"Ми детально вивчали ситуацію і прийшли до висновку, що якраз там, де противник планував наступати на Сумщину і в наслідок того, що перекинув всі свої частини на Харківський напрямок, у нього залишились тільки підрозділи, які прикривали державний кордон або ті, які знаходилися в глибині для виконання якихось окремих завдань", — сказав Сирський.

Головком зазначив, що ЗСУ вдалося доукомплектувати п’ять бригад і 6 серпня розпочати наступ в Курській області.

Головне, за його словами, що підготовку Курської операції вдалося зберегти в таємниці. Спочатку про неї знали чотири людини, а потім, за 2 тижні до наступальних дій, про неї дізналися командири підрозділів.

"Це потребувало дуже детальної, ретельної підготовки. Зокрема, підготовки особового складу, тому що перейти державний кордон, як виявилося, це теж для деяких був своєрідний такий моральний бар'єр. Напередодні наступу, я буквально об'їздив всі підрозділи, роти, зустрівся з солдатами і кожному розповів, для чого ми туди йдемо і чому саме тут. Бо були навіть командири, які ставили питання, чи це законно", — сказав він.