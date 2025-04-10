Трамп: зміна тарифної політики "прийшла від серця"

Президент США Дональд Трамп заявив, що його рішення призупинити на 90 днів дію взаємних мит для більшості країн світу було емоційним і ухваленим без юридичних консультацій.

Про це повідомляє Politico.

У середу, 9 квітня, Трамп написав у соцмережі Truth Social, що планує підняти мита на китайські товари до 125%. Водночас для країн, які не відповіли на раніше оголошене підвищення мит, його тимчасово зупинили на три місяці.

"Ми просто написали це, у нас не було доступу до адвокатів... Це було написано від щирого серця, і я думаю, що це також було добре написано", — поділився Трамп пізніше в середу в Овальному кабінеті.

Як розповів міністр торгівлі США Говард Лутнік, допис у Truth Social Трамп готував разом із ним та міністром фінансів Скоттом Бессентом. Першим прокоментував новину для преси Бессент, пояснивши, що зміна тактики не пов’язана з нестабільністю на ринку.

Втім, пізніше Трамп не погодився з цим поясненням, зазначивши, що стежив за ринком облігацій і помітив, що минулого ситуація викликала певне занепокоєння серед людей.

"Протягом останніх кількох днів це виглядало досить похмуро. Я думаю, вони кажуть, що це був найбільший день у фінансовій історії. Це досить велика зміна", — додав він.

9 квітня, 2025 року Дональд Трамп зазначив, що вже 75 країн звернулися до Сполучених Штатів із проханням провести переговори щодо митної політики між ними та США. За його словами, ці держави не вдалися до жодних заходів у відповідь проти США — саме тому він вирішив запровадити 90-денну паузу та тимчасово знизити взаємні мита на 10%, підкресливши, що це рішення набирає чинності негайно.

У цій же заяві адміністрація Трампа оголосила про підвищення митної ставки на імпорт з Китаю до 125%, хоча раніше вона становила 104% для китайських товарів і сировини. Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що рішення посилити тарифи щодо Пекіна було ухвалено через його наполегливе прагнення до "ескалації".

8 квітня США ввели додаткові 50% мит на імпорт з Китаю. Всього митна ставка склала 104% на імпортні товари.

Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США 9 квітня. Тепер повноцінна ставка мит на імпорт із США до Китаю складе 118%.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня 2025 року Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого 2025 року Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого 2025 року Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.