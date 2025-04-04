Обстріли Харкова і Дніпра, евакуація на Донеччині, ФК "Незламні". Тиждень у фото

США впровадили мита на товари зі 185 країн (але не з Росії та Білорусі), Трамп заявив, що готовий до зниження тарифів в обмін на "феноменальні" пропозиції. Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду. Німеччина розгорнула бронетанкову бригаду у Литві. Президент Вірменії підписав закон про початок вступу країни до ЄС.
Росія готується до наступу на кількох напрямках. Міноборони розробило новий механізм ротації для військових після 90 днів безперервної служби на фронті. Кабмін дозволив бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури. В Україні з першого квітня запрацював електронний кабінет ВЛК. Сили безпілотних систем створюють жіночий підрозділ "Гарпії".
НБУ готує заміну копійці — монету "шаг". Стали відомі кандидати на голову Суспільного мовника. Андрія Шевченка не обрали у виконком УЄФА "через політичні аспекти".
Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.
Екскомандир взводу Нацгвардії Олександр Тебеньков (в центрі) тренує ампфутболістів на стадіоні у Харкові, березень 2025 року. Олександр втратив обидві ноги, коли його машина наїхала на протитанкову міну. Футбольний клуб "Незламні" започаткували для ветеранів війни і цивільних, які мають ампутацію кінцівок. У нього грають на милицях і на протезах. Суспільне Харків/Вікторія Якименко
Вікторія втішає свою бабусю Емму на місці нічного удару російським безпілотником по житловому кварталу в Дніпрі, 29 березня 2025 року. Ввечері 28 березня війська РФ завдали масованого удару по місту дронами. Виникло декілька пожеж. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватний сектор. Загинули п'ятеро людей, ще 28 дістали поранення. REUTERS/Violeta Santos Moura
Артилерист Третьої окремої штурмової бригади на позиції, Харківщина, 30 березня 2025 року. Getty Images/Anadolu/Jose Colon
Рятувальники гасять пожежу на підприємстві у Холодногірському районі Харкова, 2 квітня 2025 року. Вночі по місту росіяни вдарили пʼятнадцятьма безпілотниками. У промисловій зоні спалахнули цехи та складські приміщення. У приватних будинках поряд з підприємством повилітали вікна. Вибухова хвиля частково позривала з будинків дахи. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев
Рідні загиблих біля тіла, яке рятувальники дістали з-під завалів двоповерхового будинку у Новобаварському районі Харкова, 3 квітня 2025 року. У будинок вдарив російський "шахед". Внаслідок вечірніх обстрілів міста п'ятеро людей загинули. Під завалами досі шукають ще одну зниклу безвісти людину. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев
Жінка сидить в евакуаційному автомобілі, Донеччина, 1 квітня 2025 року. Волонтери організації "Схід SOS" допомагають місцевим жителям виїхати з прифронтових населених пунктів Краматорського району. Getty Images/Anadolu/Jose Colon
Літня пара в транзитному центрі у Павлограді в Дніпропетровській області, 31 березня 2025 року. Волонтери вивезли групу місцевих з прифронтових сіл півдня Донеччини. Люди чекають в центрі на оформлення статусу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). REUTERS/Violeta Santos Moura
Водій 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним "Семенович" чекає на окріп, щоб заварити каву у пункті відпочинку його підрозділу у неназваному місці на Дніпропетровщині, 1 квітня 2025 року. Військовий щойно вийшов у пʼятиденну ротацію з бойової позиції на Покровському напрямку. 53-річний "Семенович" до війни працював трактористом на Вінничині. REUTERS/Violeta Santos Moura
Пожежник направляє шланг з водою на залишки осередків вогню на місці обстрілу в ресторанному комплексі "Бартоломео" у Дніпрі, 29 березня 2025 року. Увечері 28 березня росіяни атакували Дніпро дронами типу "шахед". У місті зайнялись декілька пожеж. Четверо людей загинули, ще 28 — отримали поранення. Суспільне Дніпро/Юрій Тинний