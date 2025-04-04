Обстріли Харкова і Дніпра, евакуація на Донеччині, ФК "Незламні". Тиждень у фото

Екскомандир взводу Нацгвардії Олександр Тебеньков (в центрі) тренує ампфутболістів на стадіоні у Харкові, березень 2025 року. Олександр втратив обидві ноги, коли його машина наїхала на протитанкову міну. Футбольний клуб "Незламні" започаткували для ветеранів війни і цивільних, які мають ампутацію кінцівок. У нього грають на милицях і на протезах. Суспільне Харків/Вікторія Якименко