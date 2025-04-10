ЄС призупиняє мита на імпорт із США на 90 днів

Європейський Союз призупиняє мита на імпортні товари та сировину із США на 90 днів. ЄС хоче вести переговори із США щодо митної політики між блоком та країною.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами фон дер Ляєн, якщо переговори із США не будуть "успішними", то ЄС запровадить мита на товари із США. ЄС продовжує розробляти власну політику протидій митній політиці Трампа.

"Ми хочемо дати переговорам шанс. Та як я вже казала раніше, всі варіанти залишаються на столі", — повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп запровадив паузу на введення мит на 90 днів для тих країн, які звернулись до США щодо проведення переговорів щодо взаємної митної політики. Також для них знизили митну ставку до 10%.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".