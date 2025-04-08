У Раді безпеки ООН заявили, що майже 600 дітей загинуло в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Також в ООН вважають, що з моменту повномасштабного вторгнення загинуло понад 12 тисяч українських цивільних. ООН не може оцінити кількість цивільних, які загинули на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В ООН повідомляють, що з лютого 2022 майже 50% усіх народжень дітей відбулись в місцях постійних обстрілів. Майже 13 млн людей потребують гуманітарної підтримки.

Гуманітарна місія ООН закликала Раду безпеки ООН до схилення Росії та України до припинення вогню, щоб гуманітарна місія могла "рятувати цивільних у небезпечних обставинах".

"Нам потрібно збільшити гуманітарну підтримку у відповідь на бюджетування. В нас 4 стратегічні напрями: ДСНС, евакуація цивільних, і допомога ВПО. Нам потрібно захистити цивільних — це пріоритет. І поки продовжуються переговори, цивільні страждають, а гуманітарна криза поглиблюється щодня", — повідомили представники Гуманітарної місії ООН.

Вони закликали Раду безпеки ООН "турбуватись" про мирне населення, та наголосили, що атаки на цивільних мають бути заборонені.

Після балістичного удару Росії по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули дев'ятеро дітей, Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ.