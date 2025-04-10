Ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%.

Про це повідомивив CNBC представник Білого дому.

Останній указ Трампа підвищує тарифи для Пекіну до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю, пояснили CNBC.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

8 квітня Трамп збільшив тарифи на імпорт з Китаю ще на 50%. Вони склали 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США 9 квітня. Тепер повноцінна ставка мит на імпорт із США до Китаю складе 118%.

Після цього Трамп 9 квітня заявив, що країна підіймає митну ставку на імпорт з Китаю до 125%.