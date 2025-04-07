УП: Генштаб не підтримав законопроєкт Міноборони про демобілізацію

Законопроєкт про звільнення зі служби та ротацію бійців під час воєнного стану вже готовий, повідомили представники Міністерства оборони у відповідь на запит “Української правди” наприкінці січня 2025-го. Однак Генеральний штаб ЗСУ не підтримав документ, тому урядовці не зареєстрували його в парламенті.

Про це пише УП у понеділок, 7 квітня.

Як повідомляє УП, вважається, що якщо Верховна рада ухвалить цей проєкт, доведеться одномоментно демобілізувати "значну кількість військовослужбовців". За словами кількох співрозмовників УП у парламенті, йдеться про 108 тисяч воїнів, серед яких 14 тисяч офіцерів.

“У разі реалізації проєкту Закону прогнозовано відбуватиметься одномоментне звільнення з військової служби значної кількості військовослужбовців, що призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових військових частин”, — йдеться у відповіді Міноборони на запит УП.

В Головному управлінні комунікацій Збройних сил пояснили УП, що законопроєкт про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд Ради лише за наявності достатньої кількості бійців для війни з Росією.

Інакше – в разі звільнення понад сотні тисяч досвідчених військових зі служби без поповнення підрозділів новобранцями – командирам доведеться виводити свої сили з фронтових "полів".

Нині в Міноборони думають, як зменшити напругу у військовому середовищі через відсутність чітких термінів служби, не послабивши фронт.

Що відомо про закон про мобілізацію

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.

18 травня з набуттям чинності оновленого законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

Із 18 травня по 16 липня 2024 року — тобто вчасно, згідно з новим законом про мобілізацію, — 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані.

26 липня в "Резерві+" зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.