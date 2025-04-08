У 2024 році кількість задокументованих страт у світі сягнула найвищого рівня з 2015 року, досягнувши 1518 випадків.

Про це йдеться у щорічному звіті правозахисної організації Amnesty International, оприлюдненому 8 квітня.

Основними країнами, де зросли показники, стали Іран, Ірак та Саудівська Аравія.

Найбільше страт було зафіксовано в Ірані — щонайменше 972, що становить 64% усіх відомих випадків. У Саудівській Аравії кількість страчених подвоїлася до 345 осіб, а в Іраку — майже вчетверо, з 16 до 63.

Amnesty звинувачує ці режими у використанні смертної кари для придушення політичної опозиції та протестів.

Попри загальне зростання кількості страчених, кількість країн, які застосовують смертну кару, залишається рекордно низькою — 15 держав у 2024 році. Водночас Amnesty підкреслює, що в Китаї, Північній Кореї та В’єтнамі достовірні дані відсутні, але, ймовірно, там ситуація ще гірша.

Особливу тривогу правозахисників викликає те, що понад 40% страт у світі пов’язані з правопорушеннями у сфері обігу наркотиків. Такі випадки поширені в Ірані, Китаї, Саудівській Аравії та Сінгапурі. Amnesty наголошує, що за міжнародним правом смертна кара повинна застосовуватися лише за найтяжчі злочини — наркотики до них не належать.

У Сполучених Штатах минулого року було здійснено 25 страт — лише на одну більше, ніж у 2023-му.

Amnesty International закликає світову спільноту активніше боротися з практикою смертної кари. За даними організації, 145 країн уже або повністю скасували смертну кару, або фактично припинили її застосування.

Смертна кара у США

З 1977 року тільки трьох ув'язнених у США було страчено через розстріл і всі у штаті Юта. Останній приклад подібної страти до розстрілу Сігмона стався 2010 року.

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявляв, що після інавгурації доручить Міністерству юстиції забезпечити смертну кару. Таким чином він відреагував на помилування вʼязнів Джо Байденом.