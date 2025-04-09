З осені 2024 року в Україні змінився склад територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Майже 70% військовослужбовців з числа тих, які не мають обмежень за станом здоров’я, у 2024-2025 роках були переведені до бойових частин.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Ткаченко у відповідь на запит “Главкома”.

У командуванні Сухопутних військ повідомили, що половину штату ТЦК в Україні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті.

Як пояснили у пресслужбі Сухопутних військ, оскільки конкретна кількість військовослужбовців, котрі служать у ТЦК, не підлягає оприлюдненню, відповідь на запит сформовано у відсотках від абсолютного числа.

“Майже всіх із ТЦК, хто придатний, було відправлено на передову”, – прокоментувало виданню ці дані джерело в штабі Сухопутних військ.

За даними “Главкома”, на службу у ТЦК прийшла нова хвиля військових – тих, які брали участь у бойових діях і отримали поранення та контузії. Таких людей у штаті центрів, відповідальних за мобілізацію, в середньому по країні, 50%, йдеться у відповіді командування Сухопутних військ ЗСУ на запит.

Крім того, в середньому близько 20% від загального складу ТЦК є цивільними співробітниками, які не є військовозобов’язаними. Вони працюють у службах забезпечення життєдіяльності центрів (кухарі, бухгалтери, юристи).

Начальники ж ТЦК та СП, то від початку повномасштабної війни всі вони без винятку були змінені, відзначає видання. За інформацією командування Сухопутних військ, з усіх новопризначених керівників 85 % проходили військову службу в бойових військових частинах та мають бойовий досвід.