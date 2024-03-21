У Росії озвучили остаточні результати президентських виборів

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

Остаточні результаті озвучила голова ЦВК Росії Алла Памфілова, передають російські ЗМІ.

Кандидат від Комуністичної партії Росії (КПРФ) Микола Харитонов фінішував з результатом 4,31%, Владислав Даванков (партія "Новые люди") набрав 3,85% голосів. На останньому місці — Леонід Слуцький від Ліберальної демократичної партії РФ (ЛДПР), з показником у 3,20%.

За словами Памфілової, під час виборів по всій Росії був зафіксований 41 випадок псування бюлетенів.

Вибори в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня — був третім, останнім днем голосування.

Світові уряди та лідери виступили із низкою заяв щодо відсутності демократії та чесності у проведені цього голосування. Зокрема Зеленський заявив, що Путін "захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно".