ГУР атакувало Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області РФ — джерела

У ніч проти 19 травня Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію в Ленінградській області РФ — атаки зазнала Виборзька нафтобаза.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

За даними джерел, за допомогою трьох вибухових пристроїв вдалося уразити вертикальні резервуари з паливом на Виборзькій нафтобазі, яку РФ використовує у військових цілях.

“В результаті операції ГУР їх було знищено”, — зазначило джерело.

Раніше у Виборзі місцеві жителі у соцмережах писали про потужний вибух в місті близько 2:50 ночі. Після нього на території нафтобази розпочалася пожежа, відзначили телеграм-канали.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що в будівлі старої виборзької нафтобази "стався "хлопок" у зв'язку з використанням піротехнічних засобів". Він заявив, що постраждалих, загрози або пожежі немає.

Раніше стало відомо, що у ніч проти 19 травня військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ вразили дрони СБУ. При цьому по аеродрому СБУ відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ, а по НПЗ відпрацювала лише СБУ.