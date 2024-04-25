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"Фарсова вистава". Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним
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"Фарсова вистава". Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним

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Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним
Президент Росії Володимир Путін жестикулює під час виступу на пресконференції, Москва. AP/Олександр Земляніченко

Європарламент засудив нелегітимні президентські вибори в Росії та на окупованих Росією територіях України. Євродепутати запропонували обмежити відносини з Володимиром Путіним до мінімуму та розкритикували прем’єра Угорщини Віктора Орбана за “привітання Путіна з його фіктивним переобранням”.

Про це йдеться у резолюції, яку Європарламент ухвалив у четвер, 25 квітня.

Резолюцію ухвалили 493 голосами “за”, 11 “проти” і 18 утрималися.

“Після так званих президентських виборів, проведених Росією 15-17 березня 2024 року, євродепутати закликають країни-члени ЄС і міжнародне співтовариство не визнавати результати легітимними, оскільки вони проводилися на незаконно окупованих територіях України та в Росії, це не було ні вільно, ні справедливо”, — йдеться у тексті резолюції.

Як відзначили євродепутати, “ця фарсова вистава російської влади мала єдину мету створити видимість виборчої легітимності для Володимира Путіна, його політики безжальних внутрішніх репресій і, насамперед, для загарбницької війни проти України”.;

Парламент висловив жаль з приводу того, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив відійти від ЄС і привітав Володимира Путіна з його фіктивним переобранням.

Парламент закликав країни-члени ЄС обмежити відносини з Путіним питаннями, необхідними для регіонального миру, а також спілкуватися з гуманітарними цілями та для захисту прав людини. Наприклад, може йтися про обмін полонених, повернення дітей, депортованих з України, або заклик до звільнення політичних в’язнів.

У резолюції наголошується, що ЄС повинен бути “повністю солідарним з російським громадянським суспільством і повинен застосовувати санкції до винних у порушеннях прав людини”. Депутати Європарламенту закликають ЄС та країни-члени продовжувати активно підтримувати незалежні російські організації громадянського суспільства, незалежні ЗМІ та правозахисників, а також активно співпрацювати з російською демократичною опозицією та надавати їй підтримку.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

За даними екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), Володимир Путін набрав 87% голосів. Екзит-поли Фонду суспільної думки (ФСД) вказують, що Путін лідирує з результатом у понад 87%.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"У деяких регіонах РФ явка зовсім неприродна, вона намальована там у деяких територіальних виборчих комісіях: усі сусідні дільничі виборчі комісії показують приблизно однаковий відсоток за явкою аж до десятої частки. Такого у реальному житті не буває. Це ознака відвертої фальсифікації", — пояснив Андрійчук.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня — був третім, останнім днем голосування.

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