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ПАРЄ не визнала легітимність президента Росії Путіна — нардеп
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ПАРЄ не визнала легітимність президента Росії Путіна — нардеп

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ПАРЄ, Путін
Засідання ПАРЄ. AP

Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання 15 квітня не визнав легітимність президента Росії Володимира Путіна.

Про це у Telegram повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, який у ПАРЄ очолює комітет з питань міграції, біженців та переміщених осіб.

"ПАРЄ звертається до країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів, тобто США та інших, до Європейського Союзу з проханням зупинити всі контакти з путінською владою, крім гуманітарних", — йдеться у дописі Гончаренка.

У жовтні 2023 року ПАРЄ визнала Росію диктатурою. Також Асамблея закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента Володимира Путіна після завершення його чинного терміну на посаді.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

За даними екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), Володимир Путін набрав 87% голосів. Екзит-поли Фонду суспільної думки (ФСД) вказують, що Путін лідирує з результатом у понад 87%.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"У деяких регіонах РФ явка зовсім неприродна, вона намальована там у деяких територіальних виборчих комісіях: усі сусідні дільничі виборчі комісії показують приблизно однаковий відсоток за явкою аж до десятої частки. Такого у реальному житті не буває. Це ознака відвертої фальсифікації", — пояснив Андрійчук.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня — був третім, останнім днем голосування.

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