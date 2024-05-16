У Китаї Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном. Про що говорили

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у Пекіні заявив, що Китай “завжди буде хорошим партнером” Росії, розпочавши одноденні переговори з керівником Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ.

“Відносини між Китаєм і Росією сьогодні важко зароблені, і обидві сторони повинні плекати і розвивати їх. Китай готовий ... спільно досягти розвитку і омолодження наших країн, а також спільно працювати над підтримкою чесності і справедливості у світі”, — сказав Сі Путіну, коли вони зустрілися у Великому залі народних зборів у Пекіні на церемонії відкриття саміту.

Під час зустрічі Путін сказав Сі, що їхня співпраця є стабілізуючим фактором.

“Надзвичайно важливо, щоб відносини між Росією і Китаєм не були кон'юнктурними і не були спрямовані проти когось”, — цитує Путіна агентство “РИА Новости”.

Як повідомляють "РИА Новости", Путін і Сі Цзіньпін після переговорів підписали спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії.

У попередньому інтерв'ю китайському інформаційному агентству “Сіньхуа” перед від'їздом Путін похвалив Сі за допомогу в побудові “стратегічного партнерства” з Росією, заснованого на національних інтересах і глибокій взаємній довірі.

“Саме безпрецедентно високий рівень стратегічного партнерства між нашими країнами визначив мій вибір Китаю як першої держави, яку я відвідаю після вступу на посаду президента”, — сказав тоді Путін.

Він заявив, що РФ буде намагатися “налагодити більш тісну співпрацю в галузі промисловості і високих технологій, космосу і мирної атомної енергетики, штучного інтелекту, відновлюваних джерел енергії та інших інноваційних галузях”.

Очікується, що неформальні бесіди між лідерами і високопосадовцями обох сторін, які відбудуться за чаєм і вечерею пізніше в четвер, стануть ключовим моментом дводенного візиту.

Новопризначений Путіним міністр оборони Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков також прибули до Китаю.

Китай і Росія оголосили про партнерство “без обмежень” у лютому 2022 року, коли Путін відвідав Пекін за кілька днів до того, як розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

Обравши Китай для своєї першої закордонної поїздки з моменту приведення до присяги на шестирічний термін, який залишить його при владі щонайменше до 2030 року, Путін надсилає світові сигнал про свої пріоритети і міцність особистих зв'язків з Сі, відзначає агенція.