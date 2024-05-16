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Китай має зробити вибір між Путіним і країнами Заходу — Держдеп США
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Китай має зробити вибір між Путіним і країнами Заходу — Держдеп США

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Володимир Путін і Сі Цзіньпін
Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Фото: Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

США дорікнули Китаю за його постійну підтримку лідера Росії Володимира Путіна і заявили, що Пекін має зробити вибір між очільником Кремля і країнами Заходу.

Про це заявив представник Державного департаменту США, повідомляє Newsweek.

"Якщо Китай претендує на хороші відносини з Європою та іншими країнами, він не може продовжувати створювати найбільшу загрозу європейській безпеці", - заявив представник Держдепу США.

Він наголосив, що підкресливши, що це позиція не лише Вашингтона, але й Євросоюзу, НАТО і G7.

Чиновник заявив, що Росія докладе всіх зусиль, щоб продовжувати війну проти України навіть без підтримки Китаю.

"Жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для пропаганди його агресивної війни проти України. Ми не можемо повернутися до звичайного бізнесу з РФ, закривати очі на явні порушення міжнародного права, які Росія вчинила в Україні. Вона має відповісти за воєнні злочини.

16 травня вранці, російський лідер Володимир Путін на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна прибув до Пекіна. Він пробуде там два дні. Новопризначений Путіним міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков також прибули до Китаю.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час пресконференції з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що Пекін і Москва виступають за "політичне врегулювання" війни в Україні.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай не може шукати шляхи для припинення війни в Україні та покращення відносин з Європою і водночас постачати Росії товари, які є "найбільшим викликом європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".

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