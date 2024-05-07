Сполучені Штати та більшість країн Європейського Союзу бойкотуватимуть церемонію інавгурації Путіна в Кремлі на новий шестирічний термін президентства. Водночас Франція та деякі інші країни ЄС надішлють своїх представників.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що різна дипломатична реакція західних держав підкреслила розбіжності щодо того, як поводитися з російським очільником Кремля через два роки після того, як він почав повномасштабне вторгнення в Україну.

"Ні, у нас не буде представника на його інавгурації. Ми не вважаємо ці вибори вільними і чесними", — сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Велика Британія та Канада заявили, що не надішлють нікого для участі в церемонії, яка відбудеться через день після того, як Росія оголосила в понеділок про проведення тактичних ядерних навчань, які, як вона сподівається, охолодять "гарячі голови" на Заході.

Високопоставлений чиновник Кремля повідомив, що глави всіх іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна.

Речник ЄС заявив, що посол Євросоюзу в Росії не буде присутній на церемонії.

Європейський дипломат сказав, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть інавгурацію, але очікується, що сім інших країн пришлють своїх представників. Крім Франції, очікується участь Угорщини та Словаччини, повідомили два дипломатичні джерела.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не буде присутнім.

Підкреслюючи розбіжності щодо того, як поводитися з Росією, паризьке дипломатичне джерело повідомило, що "Францію представлятиме її посол у Росії".

Країни Балтії, які вже не мають своїх представників у Москві, категорично виключили участь в інавгурації.

"Ми вважаємо, що ізоляція Росії, а особливо її злочинного лідера, повинна бути продовжена. Для Литви неприйнятна участь в інавгурації Путіна. Наш пріоритет залишається підтримка України та її народу, який бореться з російською агресією", – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Кого не буде на "інавгурації" Путіна 7 травня

Як повідомила німецька громадська телекомпанія ZDF, речниця Федерального міністерства закордонних справ у Берліні заявила 6 травня, що Німеччина не братиме участі в інавгурації Путіна.

Відомо також, що дипломатичні представники Чехії та Естонії не прийдуть на інавгурацію президента РФ Володимира Путіна.

Про те, що їхні представники не прийдуть на церемонію, заявляли й глави МЗС Латвії Байба Браже та Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Не приїде й прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Увечері 6 травня речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу повідомив, що жоден представник США не відвідає "інавгурацію" Володимира Путіна.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.