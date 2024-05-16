Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час пресконференції з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що Китай і Росія виступають за "політичне врегулювання" війни в Україні.

Про це повідомляють The Telegraph і BBC.

Лідери обох держав підписали спільну декларацію і провели пресконференцію, де йшлося про поглиблення зв'язків КНР і РФ та співпрацю у сфері торгівлі та основних зовнішньополітичних питань. Зокрема, обговорювалась і війна між Україною та Росією, яку Китаї називають "кризою".

Не називаючи жодних подробиць щодо подальших кроків, Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Росія наполягають на "політичному вирішенні" війни в Україні, в той час, як Путін висловив вдячність за зусилля Китаю з врегулювання "української кризи". Путін також додав, що поінформує Сі про ситуацію на полі бою.

Лідери країн та їхні делегації провели близько 45 хвилин переговорів. На пресконференції Путін заявив що дискусії були "теплими і товариськими" і продемонстрували важливість відносин між двома державами. Очільник Кремля зазначив, що обидві країни працюють над створенням "багатополярного світу" і що багато їхніх підходів до глобальних і регіональних проблем "схожі".

16 травня вранці, російський лідер Володимир Путін на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна прибув до Пекіна. Він пробуде там два дні. Новопризначений Путіним міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков також прибули до Китаю.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого 2023 року CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.