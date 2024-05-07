НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Боррель: присутність представників ЄС на "інавгурації" Путіна була би недоречною
ПутінЄСВИБОРИВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІТИКАПодіїСвітПолітика

Боррель: присутність представників ЄС на "інавгурації" Путіна була би недоречною

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Боррель: присутність представників ЄС на "інавгурації" Путіна була би недоречною
Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель спілкується з журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, Брюссель, Бельгія, 23 січня 2023 року. AP

Правильною позицією для країн-членів Європейського Союзу було би не відвідувати “інавгурацію” очільника Кремля Володимира Путіна у будь-якому форматі. Адже Путін засуджений рішенням Міжнародного кримінального суду та несе відповідальність за війну в Україні. Тож присутність на його “інавгурації” представників країн-членів Євросоюзу могла би суперечити позиції Європейського Союзу.

Про це Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив у Брюсселі у вівторок, 7 травня, перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із зовнішніх справ.

“Путін є обвинуваченим Міжнародним кримінальним судом. У нас відбулася дискусія з країнами-членами – ми маємо долучитися, не маємо долучитися, на якому рівні — посли, повірені у справах”, — сказав Боррель журналістам.

Він пояснив, що для нього позиція була дуже чіткою, адже було би “дуже важко для України та для багатьох людей по всьому світу це зрозуміти”.

“Ми вважаємо Путіна таким, що був засуджений МКС, що він відповідає за війну в Україні. Ми оскаржили ці вибори, які не були ані вільними, ані справедливими — і після усього ми долучимося до інавгурації? Це могло б бути очевидне протиріччя”, — сказав Боррель.

Своє бачення Боррель виклав у посланні до всіх країн-членів. За його словами, порада для країн-членів була – не долучатися. Він сподівається, що більшість із них дослухаються цієї поради.

“Але країни-члени є повністю суверенними в тому, щоб вирішувати, чи йти туди або ні. Сподіваюся, більшість не піде. Це було б правильним рішенням”, — сказав Боррель.

"Інавгурація" очільника Росії Путіна запланована на вівторок, 7 травня. Низка держав, зокрема, Німеччина, Чеська Республіка, країни Балтії та інші, заявили, що вони не делегуватимуть своїх представників на цей захід.

Увечері 6 травня речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу повідомив, що жоден представник США не відвідає "інавгурацію" Володимира Путіна. Він додав, що Сполучені Штати визнають Володимира Путіна президентом Росії, попри те, що вибори не були вільними та чесними.

Велика Британія та Канада заявили, що від їхніх країн на заході нікого не буде.

Речник ЄС заявив, що посол Євросоюзу в Росії не буде присутній на церемонії. Європейський дипломат сказав, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть "інавгурацію", але очікується, що сім інших країн пришлють своїх представників.

На "інавгурації" буде посол Франції. Участь дипломата не означає, що Франція вважає обрання Путіна легітимним чи що визнає його. Про це Суспільному повідомило джерело французької дипломатії.

Крім Франції, очікується участь Угорщини та Словаччини, повідомили два дипломатичні джерела.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Топ дня
війна, ЗСУ
У Кремлі відбулась "інавгурація" Путіна, іспанські ракети Patriot прибули до України. 804 день війни. Онлайн Важливо
Путін взяв участь в "інавгурації" та склав присягу
У РФ пройшла "інавгурація" Путіна, він склав присягу
&quot;Євробачення-2024&quot;: де дивитися виступ України у першому півфіналі і як голосувати
"Євробачення-2024": де дивитися виступ України у першому півфіналі і як голосувати
Белгія не прийде на інавгурацію Путіна 7 травня
"Інавгурація" Путіна: представники яких країн ЄС погодилися приїхати ЗМІ
Посол Франції, інавгурація Путіна
Франція про участь в "інавгурації" Путіна: "Це не означає, що ми вважаємо його обрання легітимним" Ексклюзивно

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Володимир Путін
Безпекова угода України і США та закордонні гості на інавгурації Путіна — головні новини ранку 7 травня
Президент Росії Володимир Путін
"Ми не визнаємо вибори в РФ чесними, але Путін — президент" — Держдеп США
Інавгурація Путіна, Франція прийде
На так званій інавгурації Путіна буде посол Франції — Reuters
Путін
МЗС України закликало світ не визнавати президентство Путіна
На початок