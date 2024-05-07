Боррель: присутність представників ЄС на "інавгурації" Путіна була би недоречною

Правильною позицією для країн-членів Європейського Союзу було би не відвідувати “інавгурацію” очільника Кремля Володимира Путіна у будь-якому форматі. Адже Путін засуджений рішенням Міжнародного кримінального суду та несе відповідальність за війну в Україні. Тож присутність на його “інавгурації” представників країн-членів Євросоюзу могла би суперечити позиції Європейського Союзу.

Про це Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив у Брюсселі у вівторок, 7 травня, перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із зовнішніх справ.

“Путін є обвинуваченим Міжнародним кримінальним судом. У нас відбулася дискусія з країнами-членами – ми маємо долучитися, не маємо долучитися, на якому рівні — посли, повірені у справах”, — сказав Боррель журналістам.

Він пояснив, що для нього позиція була дуже чіткою, адже було би “дуже важко для України та для багатьох людей по всьому світу це зрозуміти”.

“Ми вважаємо Путіна таким, що був засуджений МКС, що він відповідає за війну в Україні. Ми оскаржили ці вибори, які не були ані вільними, ані справедливими — і після усього ми долучимося до інавгурації? Це могло б бути очевидне протиріччя”, — сказав Боррель.

Своє бачення Боррель виклав у посланні до всіх країн-членів. За його словами, порада для країн-членів була – не долучатися. Він сподівається, що більшість із них дослухаються цієї поради.

“Але країни-члени є повністю суверенними в тому, щоб вирішувати, чи йти туди або ні. Сподіваюся, більшість не піде. Це було б правильним рішенням”, — сказав Боррель.

"Інавгурація" очільника Росії Путіна запланована на вівторок, 7 травня. Низка держав, зокрема, Німеччина, Чеська Республіка, країни Балтії та інші, заявили, що вони не делегуватимуть своїх представників на цей захід.

Увечері 6 травня речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу повідомив, що жоден представник США не відвідає "інавгурацію" Володимира Путіна. Він додав, що Сполучені Штати визнають Володимира Путіна президентом Росії, попри те, що вибори не були вільними та чесними.

Велика Британія та Канада заявили, що від їхніх країн на заході нікого не буде.

Речник ЄС заявив, що посол Євросоюзу в Росії не буде присутній на церемонії. Європейський дипломат сказав, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть "інавгурацію", але очікується, що сім інших країн пришлють своїх представників.

На "інавгурації" буде посол Франції. Участь дипломата не означає, що Франція вважає обрання Путіна легітимним чи що визнає його. Про це Суспільному повідомило джерело французької дипломатії.

Крім Франції, очікується участь Угорщини та Словаччини, повідомили два дипломатичні джерела.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.