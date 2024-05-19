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У США закликали парламент Грузії не долати вето на закон про "іноагентів"
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У США закликали парламент Грузії не долати вето на закон про "іноагентів"

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Протести біля парламенту Грузії
Протести біля парламенту Грузії . Cуспільне/Олена Куренкова

США закликають парламент Грузії "виявити мужність" та не долати вето на закон про "іноагентів", який ветувала президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Про це заявила речниця ради національної безпеки США Едрієн Вотсон.

"Ми раді бачити, що президентка Зурабішвілі відстоює євроатлантичне майбутнє Грузії, наклавши вето на закон про іноземних агентів. Ми закликаємо членів парламенту проявити таку ж мужність та не долати її вето", — написала вона у Твіттері.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що наклала вето на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Як раніше писало видання "Эхо Кавказа", правляча партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у третьому читанні за 67 секунд.

До цього вночі у Тбілісі тривала акція протесту проти закону про "іноагентів". Вранці силовики відтіснили демонстрантів від будівлі парламенті, щоб туди могли заїхати депутати. Учасник акції зустріли членів "Грузинської мрії криками: "Раби!"

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

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