У Грузії поліція затримала 63 активістів, які біля будівлі парламенту протестували проти законопроєкту про "іноагентів". Під час обговорення проєкту закону в парламенті країни 1 травня відбулися сутички. Представник ЄС Жозеп Боррель засудив придушення протестів.

Про кількість затриманих повідомили кореспондентці Суспільного в посольстві України в Грузії.

"За повідомленням МВС Грузії з метою відновлення громадського порядку та деескалації ситуації після відповідного попередження о 22:15 `[30 квітня] поліцейські почали послідовно застосовувати спеціальні засоби, зокрема перцевий балончик, сльозогінний газ і водомет. Силові дії на проспекті Руставелі та в районах, прилеглих до парламенту, тривали кілька годин", — ідеться в повідомленні Посольства.

Там додали, що внаслідок протестів немає потерпілих чи затриманих громадян України.

Міністерство внутрішніх справ Грузії 1 травня опублікувало заяву, де підтверджує кількість — 63 затриманих — і стверджує, що "акція набула насильницького характеру" й, відповідно до Закону Грузії "Про зібрання і маніфестації", протестувальникам не можна блокувати адмінбудівлі. Тому поліція й застосувала спецзасоби.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель 1 травня засудив розгін протестів у Грузії.

"Я рішуче засуджую насильство проти протестувальників у Грузії, які мирно демонстрували проти закону про іноземний вплив. Грузія є країною-кандидатом на вступ до ЄС, я закликаю її владу забезпечити право на мирні зібрання. Застосування сили для його придушення є неприйнятним", — написав він у своїй соцмережі X.

Депутатка Саломе Самадашвілі від опозиційної партії "Лело" повідомила, що в парламенті Грузії під час обговорення законопроєкту "Про іноземний впив" сталися сутички між коаліцією та опозицією. Вона показала ситуацію в залі у своєму включенні на Facebook.

Депутат і голова опозиційної партії "Єдиний національний рух" Леван Хабеїшвілі виступив у парламенті, його слово транслював телеканал Mtavari Arkhi. Перед цим його побили на акції протесту. Хабеїшвілі приїхав до парламенту з лікарні і розповів, що на нього напали і побили підлеглі Звіада Харазішвілі, відомого як Хареба. Це директор департаменту виконання особливих завдань спецпризначення.

"Мені говорили: «У тебе довгий язик, ти постійно критикуєш уряд». Вони [спецпризначенці] говорили: «Вбийте його і скажіть, що він вдарився головою». Мені сказали, що мене не битимуть, якщо я скажу, що я чмо", — розповів Хабеїшвілі й додав, що в нього вибиті передні зуби та перелам кісток носа.

Про побиття Хабеїшвілі в заяві МВС Грузії ідеться: "Громадськість добре бачила, і це було добре видно в прямих трансляціях різних каналів, що не тільки учасники мітингу, а й лідери опозиційних партій постійно вчиняли насильницькі дії. Голова «Національного руху» Леван Хабеїшвілі увірвався в оточення поліції, щоб перешкодити діям поліцейських, чинив їм опір, під час чого отримав тілесні ушкодження".

Протести в Грузії через закон про "іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецпризначенці розігнали учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. 8 березня масові протести продовжилися.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

30 квітня Парламент Грузії почав розгляд законопроєкту про "іноагентів" у другому читанні. Перед будівлею парламенту відбувається акція проти ухвалення закону, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією. У ніч на 1 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін мирної демонстрації.

Що за закон про "іноагентів"

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів". Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року.

Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання — до п'яти років в'язниці, для юридичних — штраф.

Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає. При цьому президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.