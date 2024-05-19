Британія передасть Україні 100 ракет для ППО у травні

Україна протягом травня отримає від Великої Британії 100 ракет для ППО.

Про це повідомив міністр оборони Грант Шаппс, передає The Sun.

Він зазначив, що союзники повинні прискорити надання Україні військової допомоги на тлі наступальних дій Росії у Харківській області. За його словами, події у Харківській області повинні стати "тривожним дзвінком" для Заходу.

"Події минулого тижня повинні послужити тривожним дзвінком для Заходу. Теплих слів недостатньо. Кожна нація, яка цінує свою свободу, повинна якнайшвидше зробити все можливе, щоб Збройні Сили України змогли відбити незаконне вторгнення", — заявив міністр.

З початку цього місяця Сполучене Королівство відправило 80 ракет протиповітряної оборони, а ще 20 мають бути поставлені до червня.

Було доставлено понад 30 палет деталей, включаючи протимінне обладнання, і понад мільйон патронів.

Британія також надіслала 20 броньованих машин-амфібій Viking і понад 4000 одиниць військового одягу.

Міністр оборони додав: "Цей уряд зміг збільшити нашу допомогу Україні до 3 мільярдів фунтів цього року".