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Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною"
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Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною"

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Французький актор Ален Делон
Актор Ален Делон тримає "Золоту пальмову гілку" на 72-му міжнародному кінофестивалі, Канни, південна Франція, неділя, 19 травня 2019 року. AP/Arthur Mola

Президент Володимир Зеленський нагородив французького актора Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною".

Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко у соцмережах, а також на французькому телебаченні.

"Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця", – йдеться у повідомленні.

88-річний Делон з першого дня повномасштабної війни багато висловлювався на підтримку України.

У 2022 році Ален Делон брав участь в інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським та цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

Ален Делон — французький актор, продюсер, сценарист і режисер. Найбільшого визнання здобув завдяки своїй участі у фільмах "На яскравому сонці", "Леопард", "Чорний тюльпан".

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