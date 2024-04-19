Україні пообіцяли розблокувати допомогу від США – прем’єр

Україна отримала запевнення, що військова та фінансова допомога від США буде розблокована вже найближчим часом.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками візиту до США.

Під час візиту українська делегація працювала над трьома основними темами:

розблокування військової та фінансової допомоги з боку США.

американські інвестиції в українську економіку.

використання російських заморожених активів.

"Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США. Законопроєкт передбачає 61 млрд доларів на підтримку України. Основна частина — на військові потреби. 7,8 млрд доларів — це бюджетна підтримка. Ще більш ніж 1,5 млрд доларів — економічна допомога", — підкреслив Шмигаль.

Окрім того, Конгрес США планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України.

"Ми отримали запевнення в підтримці законопроєктів обома партіями. Очікуємо, що вже найближчим часом цей великий пакет допомоги від США буде проголосовано", — поінформував український прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль провів особисті зустрічі з лідерами демократів та республіканців у Конгресі. Зокрема — з лідером демократів у Палаті Представників Гакімом Джеффрісом, з лідером демократів в Сенаті Чаком Шумером, з лідером республіканців у Сенаті Мітчелом МакКоннеллом, з сенатором Роджером Вікером та українським кокусом у Сенаті.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.