Мая Санду закликала Нідерланди передати системи ППО Україні

Президентка Молдови Мая Санду зустрілася з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, з якою обговорила потребу України у додаткових системах протиповітряної оборони.

Про це Мая Санду повідомила на своїй сторінці в Х.

"У зв’язку з тим, що найбільша електростанція Київської області була зруйнована російською ракетою минулої ночі, я наголосила на нагальній потребі в більшій кількості систем протиповітряної оборони для України", – написав Санду.

Кайса Оллонгрен у відповідь зауважила, що війна в Україні призвела до посилення занепокоєння щодо безпеки, тому Нідерланди та Молдова посилюють свою співпрацю.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.