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Велика Британія виділила понад $180 млн на зміцнення енергетики України
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Велика Британія виділила понад $180 млн на зміцнення енергетики України

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Постійний представник Великої Британії при ОБСЄОрганізація з безпеки і співробітництва в Європі. Ніл Холланд заявив, що країна виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті британського уряду.

"Велика Британія активізує зусилля з підтримки України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетики України. Ми продовжуємо працювати з партнерами по G7+, щоб допомогти Україні відремонтувати, захистити та відновити її енергетичну систему", — сказав Холланд.

Він додав, що Велика Британія має намір надати Україні підтримку, необхідну для самозахисту і витіснення Росії з суверенної території України й підкреслив, що "це єдиний шлях до справедливого і міцного миру".

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

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