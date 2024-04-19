Глава Пентагону та міністр оборони Норвегії обговорили ситуацію в Україні

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам у четвер, 18 квітня, був прийнятий у Пентагоні та зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час зустрічі Грам розповів про нещодавно представлений довгостроковий план Норвегії розвитку оборонного сектору в умовах "коли Путін продовжує свою нещадну війну проти України".

Про це повідомили на сайті Пентагону

"Норвегія є одним із наших найздатніших і давніх союзників. Ми знаємо, що завжди можемо розраховувати на Норвегію, від вашого партнерства з Національною гвардією Міннесоти до розробленої Норвегією NASAMS, яка забезпечує протиповітряний захист наших українських партнерів. Норвегія підтримує Сполучені Штати і підтримує наші спільні інтереси безпеки та демократичні цінності", — сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Ллойд Остін підкреслив, що зв’язок між країнами особливо важливий сьогодні, коли Путін продовжує свою нещадну війну проти України. Глава Пентагону висловив вдячність Граму за довгострокову допомогу Україні.

"Ми вітаємо вас за те, що разом зі Сполученим Королівством очолили коаліцію контактної групи з питань морського потенціалу — мореплавства — контактної групи. Ви також надали значну підтримку як Коаліції можливостей ВПС, так і Коаліціям інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони", — сказав Ллойд Остін.

Також Остін привітав Норвегію за план виконати зобов’язання НАТО щодо витрачання щонайменше двох відсотків ВВП на оборону протягом цього календарного року.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам назвав партнерство зі США стратегічним і таким, що виходять за рамки оборонної співпраці.

"Жорстоке повномасштабне вторгнення Росії в Україну фундаментально порушило архітектуру європейської безпеки. Ситуація в Україні є серйозною, і я хотів би висловити глибоку вдячність Сполученим Штатам і вам, Ллойд, за ваше лідерство у підтримці України. Продовження лідерства США має вирішальне значення. Північна Європа активізувалась і має зробити ще більше, і ми це зробимо", — наголосив Грам.

Окрім того, міністр оборони Норвегії відзначив важливу співпрацю зі США в Арктиці.

"Наша співпраця особливо важлива на Крайній Півночі, де ми регулярно співпрацюємо. Цей регіон набуває все більшого значення, де ми стикаємося з Росією, яка є більш непередбачуваною та агресивною. Підтримка хорошої обізнаності про ситуацію є ключовою частиною цього", — сказав у промові Грам.

Раніше міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде не виключив можливість відправлення військ в Україну для надання підтримки й проведення навчань у довгостроковій перспективі.