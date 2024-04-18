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Кулеба провів зустріч з генсеком НАТО Столтенбергом
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Кулеба провів зустріч з генсеком НАТО Столтенбергом

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Дмитро Кулеба та Єнс Столтенберг
Дмитро Кулеба і Єнс Столтенберг на Раді Україна НАТО 29 листопада 2023 року. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та подякував за зусилля, які той докладає, щоб задовольнити нагальну потребу України у системах і ракетах Patriot.

Про це український дипломат повідомив на своїй сторінці на платформі Х (колишній Twitter).

Кулеба подякував Столтенбергу та союзникам по НАТО за підтримку України, зокрема щодо додаткових систем Patriot, а також закликав до швидких дій для захисту українців від російського повітряного терору.

"Я привітав той факт, що для Комплексного пакета допомоги було зібрано 500 млн доларів. Також привітав амбітний 5-річний план генерального секретаря щодо підтримки України на суму 100 мільярдів доларів", — написав Кулеба.

Минулого тижня Німеччина оголосила, що надасть Україні третю систему Patriot на додаток до двох, які вона вже поставила. Речник Міністерства закордонних справ Німеччини Крістіан Вагнер сказав, що інші країни повинні "серйозно подивитися, чи є в наявності більше систем і чи можна їх швидко надати Україні".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб захистити Україну повністю потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз американську систему використали у боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

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