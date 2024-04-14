15 квітня — 782 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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Генштаб: на фронті за добу відбулося 54 бойових зіткнення
На фронті протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснило 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 15 квітня.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Хлібороб Сумської області; Слатине, Вовчанськ, Куп’янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво на Луганщині; Новосадове, Новобахмутівка, Катеринівка, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Нетайлове, Нью-Йорк, Бердичі, Уманське, Семенівка, Яснобродівка, Красногорівка, Водяне, Олександропіль, Костянтинівка, Сторожеве та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Представник Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до слів Зеленського
Постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан на екстренному засіданні Ради Безпеки закликав дослухатися до слів президента Зеленського про загрозу дій Ірану та Росії для світу.
Він порівняв сучасний ісламський режим у Тегерані з Третім рейхом, а верховного лідера Ірану аятола Хаменеї з Адольфом Гітлером. Саме тому, за його словами, Іран озброюється міжконтинентальними балістичними ракетами. На цьому фоні представник Ізраїлю нагадав, що впродовж останніх років іранські дрони продовжують вбивати українських цивільних.
Що сказав Зеленський: президент засудив атаку Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня, які використали "шахеди", а також балістичні та крилаті ракети. Він заявив, що в Україні добре знають "весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів".
Литва виділить 400 тисяч євро на встановлення металошукачів в українських школах
Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте перебуваючи у Львові повідомила, що її країна готова надати 400 тисяч євро на закупівлю металодетекторів для навчальних закладів, а також на реабілітацію українських військових.
Допомога від Литви: країна залишається серед найбільших прихильників України у світі за часткою ВВП, а двостороння допомога Україні становить 1,5% ВВП. Крім того, частка Литви в підтримці України ЄС становить ще 0,5% ВВП країни.
Вибухи пролунали у Дніпрі
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В місті та області оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу балістичного озброєння.
Financial Times: Сербія закупить французькі винищувачі, відмовившись від російських
Сербія підпише з Францією найбільшу збройову угоду за свою історію, що свідчить про те, що війна Росії проти України спонукає одного з найближчих союзників Москви в ЄС до диверсифікації закупівель зброї. Про це пише британська щоденна газета Financial Times.
Белград планує замовити десяток французьких винищувачів Rafale у французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation вартістю 3 мільярди євро. Це показує кінець десятиліть залежності від російських літаків, зазначає видання.
Представник сербського оборонного відомства сказав Financial Times, що угода була "узгоджена більш ніж на 90 відсотків", але обидві сторони ще мають узгодити фінансові умови. Війна РФ проти України "пришвидшила для нас диверсифікацію", сказав чиновник. Єлисейський палац та сам виробник винищувачів — відмовилися від коментарів.
В України є дрони, які доносять тонну вибухівки на сотні кілометрів — СБУ
В Україні модернізували морські дрони Sea Baby, які тепер можуть доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він не розкрив усі технічні характеристики, але зазначив, що це "нові покоління дронів", над вдосконаленням яких спільно працюють фахівці СБУ з МВС та "іншими побратимами".
У приклад Дехтяренко навів морські дрони Sea Baby 2024 року. Він відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом та технічними характеристиками, а також здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.