В Україні модернізували морські дрони Sea Baby, які тепер можуть доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він не розкрив усі технічні характеристики, але зазначив, що це "нові покоління дронів", над вдосконаленням яких спільно працюють фахівці СБУ з МВС та "іншими побратимами".

У приклад Дехтяренко навів морські дрони Sea Baby 2024 року. Він відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом та технічними характеристиками, а також здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.

"Це означає, що СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря", — заявив Дехтяренко.

За словами речника СБУ, у 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були великі, проте неманеврені, їх легко могли виявляти "ворожі РЛС".

"Сьогодні дрон вартістю у 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель ворога вартістю у декілька десятків мільйонів доларів", - заявив він.

За словами Дехтяренко, ці дрони вже уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст.

Раніше голова СБУ Василь Малюк назвав дрон Sea Baby "багатоцільовою платформою, яка сьогодні ефективно використовується".

У жовтні 2022 року морські безпілотники Служби безпеки України атакували кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті, пошкодивши зокрема фрегат "Адмирал Макаров".

У 2023 році дрони СБУ уразили ракетоносії "Самум" та "Павел Державин", танкер SIG, десантний корабель "Оленегорский горняк", пошкодили буксир "Николай Мур" та новітній розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".