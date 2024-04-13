НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Удар по житловому будинку в Очеретиному, Petriot від Німеччини, штурми росіян на Донеччині. 781 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуТоп дняПодії

Удар по житловому будинку в Очеретиному, Petriot від Німеччини, штурми росіян на Донеччині. 781 день війни. Онлайн

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пошкоджена російським ударом ТЕЦ
Співробітник проходить біля теплоелектростанції, пошкодженої внаслідок ракетного удару з боку РФ. REUTERS/Valentyn Ogirenko

14 квітня — 781 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

Повторний вибух у Харкові

У Харкові пролунав звук вибуху, ймовірно, за межами міста, повідомили кореспонденти Суспільного. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу атаки безпілотниками.

В регіоні триває повітряна тривога.

СтратКом ЗСУ підтвердив удар по окупованому Луганську

Сили оборони ЗСУ успішно уразили пункт управління угрупування військ "Центр" противника в тимчасово окупованому Луганську. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

У Харкові вибухи

У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. В місті та області оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про атаку безпілотників у регіоні.

Топ дня
Ізраїль підняв у повітря десятки літаків на випадок нападу Ірану
Іран безпілотниками та ракетами атакував Ізраїль Важливо
Зеленський: "Є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи"
Зеленський: "Є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи"
Зведення Генштабу ЗСУ 13 квітня, яка ситуація на фронті, війна в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 60 бойових зіткнень
Послиня Брінк закликала Конгрес США проголосувати за допомогу Україні
Послиня Брінк закликала Конгрес США проголосувати за допомогу Україні
Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot — Міноборони ФРН
Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot — Міноборони ФРН Доповнено

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
До Дня працівника ОПК Нацбанк випустив монету "Українська бавовна. Нептун"
До Дня працівника ОПК Нацбанк випустив монету "Українська бавовна. Нептун"
"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки
"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки
Фінляндія запроваджує нові обмеження на кордоні з Росією
Фінляндія запроваджує нові обмеження на кордоні з Росією
СБУ з початку року викрила 11 агентурних мереж — Малюк
СБУ з початку року викрила 11 агентурних мереж — Малюк
На початок