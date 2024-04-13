14 квітня — 781 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Повторний вибух у Харкові
У Харкові пролунав звук вибуху, ймовірно, за межами міста, повідомили кореспонденти Суспільного. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу атаки безпілотниками.
В регіоні триває повітряна тривога.
СтратКом ЗСУ підтвердив удар по окупованому Луганську
Сили оборони ЗСУ успішно уразили пункт управління угрупування військ "Центр" противника в тимчасово окупованому Луганську. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
У Харкові вибухи
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. В місті та області оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про атаку безпілотників у регіоні.