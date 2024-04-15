НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У США відзвітували скільки вони збили цілей, які атакували Ізраїль
СШАІЗРАЇЛЬІРАНБЛИЗЬКИЙ СХІДВІЙНАСвіт

У США відзвітували скільки вони збили цілей, які атакували Ізраїль

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Протиракетна система Ізраїлю працює по цілях, які запустив Іран 14 квітня 2024 року
Протиракетна система Ізраїлю працює по цілях, які запустив Іран 14 квітня 2024 року. REUTERS/Amir Cohen

Американські військові знищили понад 80 безпілотників та щонайменше 6 балістичних ракет, випущених у бік Ізраїлю з Ірану та Ємену.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

"13 квітня та вранці 14 квітня сили Центрального командування збройних сил США, за підтримки есмінців Європейського командування США, успішно атакували та знищили понад 80 БпЛА та щонайменше 6 балістичних ракет, які мали вдарити по Ізраїлю з Ірану та Ємену", — йдеться в заяві командування.

Серед знищених ракет також є пускова установка та сім БпЛА, які перебували на території Ємену під контролем хуситів. У Збройних силах США додали, що готові "продовжувати підтримувати захист Ізраїлю".

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.

Топ дня
Генштаб ЗСУ зведення 15 квітня, яка зараз ситуація на фронті, війна в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 54 бойових зіткнення
Запорізька АЕС
РФ зосередилася на взятті Часового Яру та планує нові провокації на ЗАЕС. 782 день війни. Онлайн
Військовий
Нічна атака на Дніпропетровщину, модифіковані дрони СБУ та допомога від Литви: новини ранку 15 квітня
Зеленський
Росія досі має доступ до компонентів для ракет, якими атакує Україну — Зеленський
Ізраїль
Президент Ізраїлю про повітряну атаку з боку Ірану: "Це оголошення війни"

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Байден, Трамп
Низка найбільших медіа США закликали Байдена і Трампа провести дебати
США, Україна, Ізраїль
Спікер Палати представників США Джонсон підтвердив наміри розглянути надання допомоги для Ізраїлю
Байден, Нетаньягу
NYT: Нетаньягу після "напруженої" розмови з Байденом відмовився завдавати удару по Ірану у відповідь на атаку по Ізраїлю
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі після атаки Ірану закликав розблокувати допомогу від США для України та Ізраїлю
На початок