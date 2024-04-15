У США відзвітували скільки вони збили цілей, які атакували Ізраїль

Американські військові знищили понад 80 безпілотників та щонайменше 6 балістичних ракет, випущених у бік Ізраїлю з Ірану та Ємену.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

"13 квітня та вранці 14 квітня сили Центрального командування збройних сил США, за підтримки есмінців Європейського командування США, успішно атакували та знищили понад 80 БпЛА та щонайменше 6 балістичних ракет, які мали вдарити по Ізраїлю з Ірану та Ємену", — йдеться в заяві командування.

Серед знищених ракет також є пускова установка та сім БпЛА, які перебували на території Ємену під контролем хуситів. У Збройних силах США додали, що готові "продовжувати підтримувати захист Ізраїлю".

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.