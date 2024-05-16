У Чернігові почали судити російського військового із позивним "Кльон". Саме його жителі Ягідного на Чернігівщині називають відповідальним за воєнний злочин у їхньому селі.

Як повідомила журналістка Ганна Мамонова, сьогодні, 16 травня, було попереднє судове засідання.

"Тривало 10 хвилин. Суддя сказала, що потерпілі та обвинувачуваний не прийшли, тому переносимо засідання. Це було очікувано. Зазвичай, у справах проти росіян відбувається три судових засідання, на які вони не зʼявляються, а потім суддя ухвалює рішення про заочний розгляд справи. Формальність, якої необхідно дотримуватися", — написала вона у Facebook.

За словами журналістки, адвокатка "Кльона" призначена державою. Для неї це не перша подібна справа.

"Каже, даються вони їй складно. Не стільки морально, бо це робота і в обвинуваченого має бути адвокат, а скільки мало професійного виклику. От якби обвинувачуваний звʼязався з нею, зміг надати докази на свій захист. А без цього доказова база у прокуратури сильна. Прокурор теж би хотів почути обвинуваченого в суді, бо до нього багато питань по інших воєнних злочинах росіян в Ягідному", — зазначила Мамонова.

Наступне засідання відбудеться у липні, потім у серпні і з вересня почнуть слухати свідків. Потерпілих у справі 369, але не всі будуть свідчити в суді.

У звинуваченні прокуратури сказано, що російські військові використовували полонених у підвалі як живий щит. "Кльону" загрожує 12 років вʼязниці.

За словами журналістки, справа проти нього налічує понад десять томів: допити потерпілих, судово-медичні експертизи померлих, обґрунтування, що людей у підвалі тримали, бо нагорі школи був штаб російських військових, а також для того, щоб не було свідків інших воєнних злочинів росіян — розстріли місцевих.

"Чи причетний "Кльон" до вбивств цивільних, у цьому судовому процесі розглядати не будуть. Не виключено, що будуть інші судові процеси проти нього", — зазначила вона. Російські військові у березні 2022 року там майже місяць тримали у шкільному підвалі 366 людей, з яких десятеро померли. "Кльона" восени 2023 року ідентифікували журналісти редакції розслідувань Суспільного. Зібрані журналістами дані допомогли правоохоронцям оголосити про підозру росіянину.

Хто такий Кльон

Розслідувачі Суспільного встановили, що “Кльон” — позивний російського офіцера Соловова Семена Алєксандровіча, 1987 року народження. Він – випускник Коломенського вищого артилерійського командного училища, капітан за званням. Одружений, має щонайменше одну доньку. Служив, зокрема, у Чечні та у Дагестані.

За версією слідства, Семен Соловов під час окупації Ягідного служив у 228-му гвардійському мотострілецькому полку (в/ч 22316) та обіймав посаду командира зведеного підрозділу збройних сил Росії.

Як встановили журналісти редакції розслідувань Суспільного, восени 2023 року Семен Соловов продовжував воювати в Україні. Він у складі 228 полку РФ був біля Кремінної Луганської області.

Про те, як відбувалися пошуки “Кльона” та які методи використовували, журналісти Суспільного розповіли у розслідуванні “Кльон: знайти воєнного злочинця”.

У чому звинувачують "Кльона"

На початку березня 2022 року російські військовослужбовці окупували село Ягідне на Чернігівщині. Погрожуючи зброєю, вони зігнали жителів села до підвалу місцевої школи, на верхніх поверхах якої зробили командний пункт збройних сил Російської Федерації.

За версією слідства, саме Соловов, будучи командиром зведеного підрозділу, віддав наказ 15-м військовослужбовцям утримувати у тісному підвалі ягіднянців.

У період з 3 по 30 березня 2022 року Семен Соловов як командир підрозділу дав наказ російським військовослужбовцям охороняти вихід з підвалу та забороняв жителям села самостійно покидати його.

297 дорослих та 69 дітей тіснилися у приміщенні площею 198 квадратних метрів.

Людей тримали як живий щит у темноті, тисняві, задусі, без доступу до свіжого повітря, достатньої кількості питної води та їжі, в антисанітарних умовах.

“Люди, що перебували в приміщенні підвалу, змушені були ходити до туалету для справляння своїх природних потреб у відра та робити це у присутності інших людей, а наповнені фекаліями відра тривалий час стояли у тих же приміщеннях, де люди, допоки російські військові не дозволять винести їх, що було наругою над людською гідністю та психологічним катуванням потерпілих”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Крім того, за версією слідства, через шум та крики в підвалі Соловов погрожував вбити полонених, кинувши дві гранати.

Через нелюдські умови та без належної медичної допомоги у підвалі школи у період з 9 по 28 березня померли десять людей. Тіла померлих певний час залишалися серед живих людей, поки Соловов та інші російські військові не дозволяли їх винести назовні.

На основі щоденника однієї із заручниць журналісти Суспільного у жовтні 2022 року у розслідуванні “Щоденник вцілілої” розповіли про моторошні деталі воєнного злочину росіян. Тоді ж журналісти встановили, який саме російський полк був відповідальний за незаконне утримання цивільних у шкільному підвалі.

21 лютого 2024 року слідчі Управління СБУ в Чернігівській області оголосили про підозру "Кльону".