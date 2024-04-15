Представник Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до слів Зеленського

Постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан на екстренному засіданні Ради Безпеки закликав дослухатися до слів президента України Володимира Зеленського про загрозу дій Ірану та Росії для світу.

Про це стало відомо під час трансляції засідання ООН.

Гілад Ердан порівняв сучасний ісламський режим у Тегерані з Третім рейхом, а верховного лідера Ірану аятола Хаменеї з Адольфом Гітлером. Саме тому, за його словами, Іран озброюється міжконтинентальними балістичними ракетами.

На цьому фоні представник Ізраїлю нагадав, що впродовж останніх років іранські дрони продовжують вбивати українських цивільних.

"Президент Зеленський, коли засудив учора атаку Ірану, сказав, що звуки іранських безпілотників "шахед", інструмента терору, є однаковими в небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу", — сказав Ердан.

У цьому зв’язку посадовець закликав Радбез ООН дослухатися до слів Зеленського та "прокинутися" від цього тривожного дзвінка.

Що саме сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський засудив атаку Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня, які використали "шахеди", а також балістичні та крилаті ракети. Він заявив, що в Україні добре знають "весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів".

На його думку, потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.