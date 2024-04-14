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Зеленський про атаку Ірану проти Ізраїлю: "Ми в Україні добре знаємо, що це таке"
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Зеленський про атаку Ірану проти Ізраїлю: "Ми в Україні добре знаємо, що це таке"

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Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Тримор'я у Вільнюсі, Литва, 11 квітня 2024 року. AP

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "шахед" і ракет. За його словами, українці добре знають весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж ударні безпілотники, ракетне озброєння і таку ж тактику масованих повітряних ударів.

Про це глава держави написав у соцмережі X.

Зеленський наголосив, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході.

"Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу, так само як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об’єднану відповідь світу. Звук безпілотників "шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу", — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що світ не може чекати, поки тривають дискусії й слова "не зупиняють дрони та не збивають ракети".

"Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки в цей критичний час", — сказав він.

Атака Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня

Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами почав атакувати Ізраїль, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛу.

Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль готовий "до будь-якого сценарію як в обороні, так і нападі". Корпус вартових Ісламської революції у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили лікарі "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які зазнали важких поранень на півдні Ізраїлю.

За повідомленнями Ірану, ця атака є відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.

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