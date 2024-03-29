На сайті Офісу президента України 29 березня з'явилася петиція із закликом обмежити гральний бізнес. Наразі петиція вже пройшла модерацію. Напередодні автор скаржився, що протягом 10 днів вона не модерувалась. Після кількох годин після публікації петиція набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави.

Про це у Telegram повідомив військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко, який її створив.

Петриченко наголошує, що військовослужбовці, які вже третій рік перебувають на фронті в стресових умовах, є особливо психологічно вразливими. Тому для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом впоратися зі стресом і, як наслідок, швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють самоконтроль.

"Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім’ї в "боргову яму", або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, але і побратимам", — йдеться у петиції.

Також наголошується, що гральний бізнес навмисне спрямовує свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та "відбілюючи" свою діяльність невеликими благодійними пожертвами на користь армії. Також, на думку Петриченка, багато російських онлайн-казино націлюють рекламу на українців, щоб отримати доступ до персональних даних військовослужбовців.

Тому підписанти просять президента внести до Верховної ради невідкладний законопроєкт, який передбачатиме:

на час воєнного стану, заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців;

заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, та будь-якої повʼязаної символіки чи предметів з війною та армію, форма, каска, автомат і т.д.;

заборону благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку;

заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;

заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино.

Напередодні Петриченко повідомляв, що з 18 березня цього року намагався зареєструвати петицію про обмеження грального бізнесу, але вона постійно не проходила модерацію.

Легалізація грального бізнесу в Україні

У липні 2020 року Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

У вересні 2020 року Кабмін ухвалив постанову про створення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Згідно з документом, Комісія реалізує державну політику у сфері грального бізнесу.

На початку травня 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що уряд підтримав законодавчу ініціативу щодо ліквідації КРАІЛ і документ було відправлено на розгляд у Верховну раду.

У лютому 2024-го Федоров повідомляв, що парламентський комітет з фінансів податкової та митної політики підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей й автоматизацію видач гральних ліцензій у сфері азартних ігор.