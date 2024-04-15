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Financial Times: Сербія закупить французькі винищувачі, відмовившись від російських
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Financial Times: Сербія закупить французькі винищувачі, відмовившись від російських

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Винищувач Rafale, французький винищувач
Винищувач французького виробництва Rafale 23 січня 2020 року. AP/Philippe Lopez

Сербія підпише з Францією найбільшу збройову угоду за свою історію, що свідчить про те, що війна Росії проти України спонукає одного з найближчих союзників Москви в ЄС до диверсифікації закупівель зброї.

Про це пише британська щоденна газета Financial Times.

Белград планує замовити десяток французьких винищувачів Rafale у французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation вартістю 3 мільярди євро. Це показує кінець десятиліть залежності від російських літаків, зазначає видання.

"Очікується, що контракт буде підписаний протягом наступних двох місяців у присутності президента Франції. Ми сповнені рішучості придбати нові літаки, які значно підвищать наші бойові можливості", — сказав Вучич у Парижі минулого тижня після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Представник сербського оборонного відомства сказав Financial Times, що угода була "узгоджена більш ніж на 90 відсотків", але обидві сторони ще мають узгодити фінансові умови. Війна РФ проти України "пришвидшила для нас диверсифікаціюПроцес проникнення корпорації в нові галузі виробництва.", сказав чиновник. Єлисейський палац та сам виробник винищувачів — відмовилися від коментарів.

Позиція Сербії щодо війни Росії проти України

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році президент Сербії Александар Вучич відмовився приєднатися до західних санкцій проти Росії та зберігає Сербію відкритою для російського бізнесу. Водночас Сербія хоче приєднатися до ЄС.

Після тиску зі сторони Європи та США, Вучич все ж таки дозволив поставки в Україну боєприпасів сербського виробництва та купувати західну зброю на додаток до китайських і російських систем, які зараз використовуються сербськими збройними силами. Паралельно з Сербія надає гуманітарну допомогу Україні та надає прихисток українським біженцям.

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