Литва виділить 400 тисяч євро на встановлення металошукачів в українських школах

Уряд Литви виділить 400 тисяч євро на встановлення в українських школах та реабілітацію українських військових металодетекторами.

Про це повідомило МВС України 14 квітня.

Цього тижня у Львові міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з міністрами внутрішніх справ країн Балтії, щоб обговорити питання безпеки України на тлі посилення атак Росії на цивільну та критичну інфраструктуру.

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте під час зустрічі повідомила, що її країна готова надати 400 тисяч євро на закупівлю металодетекторів для навчальних закладів, а також на реабілітацію українських військових.

"Це чудова можливість побачити на власні очі все, що відбувається у вашій країні, включно зі злочинами російської армії у ваших колись мирних містах і селах. Будьте впевнені, що ми підтримуємо вас і стоїмо на вашому боці у час, коли ви боретеся за наші спільні цінності", — заявила Білотайте.

Литва залишається серед найбільших прихильників України у світі за часткою ВВП, а двостороння допомога Україні становить 1,5% ВВП. Крім того, частка Литви в підтримці України ЄС становить ще 0,5% ВВП країни.

Раніше цього року Литва пообіцяла надати Україні довгостроковий пакет підтримки в розмірі 200 мільйонів євро (приблизно 215 мільйонів доларів) і пообіцяла продовжувати підтримувати країну.