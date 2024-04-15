Нотр-Дам: стан собору під час реставрації та дата відкриття

Минуло п'ять років після пожежі в соборі Паризької Богоматері в Парижі. Його знову відкриють у грудні 2024 року. Місцева влада каже, що відремонтований Собор буде "гарніший, ніж будь-коли".

15 квітня 2019 року в Соборі Паризької Богоматері спалахнула пожежа, унаслідок якої стався обвал шпиля та даху споруди. Значної шкоди зазнав інтер'єр, верхні стіни і вікна церкви. Кам'яне склепіння під покрівлею даху зупинило поширення пожежі. Сам вогонь локалізували вранці 16 квітня.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відремонтувати та реконструювати середньовічну пам’ятку протягом п’яти років. Майже відразу розпочали національну кампанію зі збору коштів, пише DW. Відтоді роботи над готичною єпископською церквою йдуть повним ходом і, очевидно, йдуть за графіком.

Голова відділу реконструкції, комітету французького Сенату Філіп Жост наприкінці березня 2024 року сказав, що відновлення собору "йде чітко за терміном та бюджетом".

Офіційне відкриття собору заплановане на 8 грудня 2024 року

Хоча памʼятку не відкриють до Літньої Олімпіади в Парижі, як спочатку хотілося, відвідувачі французької столиці знову зможуть побачити високий шпиль Нотр-Даму після нещодавнього видалення будівельних лісів навколо його. На цей час монтується свинцевий дах.

На цьому комбінованому фото показано зліва вгорі за годинниковою стрілкою будівельні ліси навколо шпиля собору Паризької Богоматері, які знімали з 24 січня 2024 року по 6 березня 2024 року. AP/Олександр Тернбулл

Протипожежні засоби, такі як спринклерна система та розділені секції, також є частиною реставраційних заходів. Поточні роботи включають завершення електричної та опалювальної систем та відновлення внутрішнього оздоблення.

Вітражі всередині собору Паризької Богоматері 11 квітня 2024 року, які реставрується після пожежі. Фото: Mathilde Bellenger/Getty Images Робітниця реставрує картину на стовпі всередині собору Паризької Богоматері 11 квітня 2024 року Фото: Mathilde Bellenger/Getty Images Шпиль собору Паризької Богоматері на якому зображені півень і хрест 17 лютого 2024 року Фото: Aurelien Morissard/АР

Як пише видання DW, вітражі реставрують у німецькому Кельні. У скляній майстерні Кельнського собору ще у 2023 році відновили чотири вітражі, які сильно постраждали від полум’я. Чотири світлих вікна з абстрактними формами є роботою французького художника по склу Жака Ле Шевальє (1896-1987) і були виготовлені в 1960-х роках.

На щастя, визначні пам’ятки собору — статуї 12 апостолів і чотирьох євангелістів, які спроєктував архітектор Ежен Віолле-ле-Дюк у 19 столітті — пережили пожежу. Їх вилучили з даху незадовго до реставрації.

Для реконструкції середньовічного даху зрубали близько 2 000 дубів. Для обробки стовбурів на бруси майстри використовували спеціальні сокири, на лезі яких був вигравіруваний фасад собору. Їх можна побачити на спеціальній виставці в паризькому Музеї архітектури.

Реконструкція Нотр-Даму викликала архітектурні дебати, головним чином щодо спаленого шпиля, який позначає перетин трансепта та нефа.

Дехто пропонував сучасну реконструкцію зі скла та сталі, стверджуючи, що визначальну вежу не було спроектовано до 19 століття. Однак експертна комісія вирішила, що реконструкція має на меті максимально відновити собор до пошкодженого оригіналу.