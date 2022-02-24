Термінове засідання Радбезу ООН щодо України (наживо)

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Раніше 23 лютого ватажки "ЛДНР" звернулись до Путіна за військовою допомогою.

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