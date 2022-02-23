Ватажки "ЛДНР" звернулись до Путіна за військовою допомогою

Ватажки так званих"ДНР" та "ЛНР" офіційно звернулись до Путіна за військовою допомогою.

Про це повідомляє російське видання ТААС з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Пушилін та Пасічник у своїх зверненнях просять Путіна "допомогти відбити українську військову агресію".

фото: ТААС Документи, які публікують російські ЗМІ, датовані 22 лютого

Що відомо

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber