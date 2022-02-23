Європейський Союз у ніч проти 24 лютого затвердив санкції проти фізичних та юридичних осіб Росії за визнання самопроголошених "Л/ДНР".
Про це повідомляє Офіційний журнал ЄС.
У переліку зокрема є:
- голова адміністрації президента РФ Антон Вайно;
- міністр оборони РФ Сергій Шойгу;
- міністр економічного РФ розвитку Максим Решетніков;
- командувач Військово-морських сил РФ Микола Євменов, його заступник Володимир Касатонов, командувач Чорноморського флоту РФ Ігор Осіпов;
- командувач армії РФ Олег Салюков, командувач повітряно-космічних сил Сергій Суровкін, командувач військово-повітряних сил Сергій Дронов;
- офіційна представниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова;
- головна редакторка RT, "центральна постать російської пропаганди" Маргарита Симоньян;
- ведучий телеканалу "Россия-1", "пропагандист" Володимир Соловйов;
- мати і дружина російського бізнесмена Євгенія Пригожина, якого вважають наближеним до Володимира Путіна й власником ПВК "Вагнера";
- сенатори Петро Толстой і Олексій Пушков;
- син голови Федеральної служби безпеки Росії Денис Бортніков.
Обмеження також запроваджені проти юридичних осіб:
- банки "Россия", "Внешэкономбанк" і "Промсвязьбанк" (проти двох останніх США вже запровадили санкції);
- "Агентство интернет-исследований" — структура, яку вважають причетною до втручання у вибори у США у 2016 році та інших "операціях впливу від імені Росії".
Крім того, санкції ЄС передбачають заборону на ведення фінансових і торговельних операцій із самопроголошеними "Л/ДНР".
Раніше Євросоюз офіційно запровадив санкції проти 351 депутата Держдуми Росії, які проголосував за визнання самоназваних "ДНР" та "ЛНР".
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. 23 лютого США запровадили санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2". У Росії пообіцяли відреагувати на обмеження "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".
- Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада. А Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій “Л/ДНР” незалежними державами.
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022".
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