Європейський Союз у ніч проти 24 лютого затвердив санкції проти фізичних та юридичних осіб Росії за визнання самопроголошених "Л/ДНР".

Про це повідомляє Офіційний журнал ЄС.

У переліку зокрема є:

голова адміністрації президента РФ Антон Вайно;

міністр оборони РФ Сергій Шойгу;

міністр економічного РФ розвитку Максим Решетніков;

командувач Військово-морських сил РФ Микола Євменов, його заступник Володимир Касатонов, командувач Чорноморського флоту РФ Ігор Осіпов;

командувач армії РФ Олег Салюков, командувач повітряно-космічних сил Сергій Суровкін, командувач військово-повітряних сил Сергій Дронов;

офіційна представниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова;

головна редакторка RT, "центральна постать російської пропаганди" Маргарита Симоньян;

ведучий телеканалу "Россия-1", "пропагандист" Володимир Соловйов;

мати і дружина російського бізнесмена Євгенія Пригожина, якого вважають наближеним до Володимира Путіна й власником ПВК "Вагнера";

сенатори Петро Толстой і Олексій Пушков;

син голови Федеральної служби безпеки Росії Денис Бортніков.

Обмеження також запроваджені проти юридичних осіб:

банки "Россия", "Внешэкономбанк" і "Промсвязьбанк" (проти двох останніх США вже запровадили санкції);

"Агентство интернет-исследований" — структура, яку вважають причетною до втручання у вибори у США у 2016 році та інших "операціях впливу від імені Росії".

Крім того, санкції ЄС передбачають заборону на ведення фінансових і торговельних операцій із самопроголошеними "Л/ДНР".

Раніше Євросоюз офіційно запровадив санкції проти 351 депутата Держдуми Росії, які проголосував за визнання самоназваних "ДНР" та "ЛНР".

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"

"Зібрати документи та залити їх на "хмару" — волонтери про брак інформації від влади та плани дій

Що має бути в евакуаційному рюкзаку школяра. Розповідає освітній омбудсмен

Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу