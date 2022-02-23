У Великій Британії перевірять діяльність російського телеканалу іномовлення RT

Британський регулятор у сфері телекомунікацій Ofcom заявив, що посилив моніторинг телеканалів у Великій Британії "з огляду на серйозну природу кризи в Україні". З відповідним листом до органу звернулася міністерка культури Британії Надін Дорріс.
Про це йдеться в заяві Ofcom від 23 лютого.
"Ми ретельно стежимо за ситуацією і вже посилили моніторинг висвітлення цих подій (ситуації в Україні — ред.) мовниками у Великій Британії. Ми прискоримо розгляд відповідних скарг і не зволікатимемо з ухваленням швидких дій за необхідності", — заявив регулятор.
Раніше під час обговорення в парламенті прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Надін Дорріс звернулася до Ofcom із проханням перевірити мовлення RTна предмет відповідності законодавству.
"Маю занепокоєння, що такі мовники, як RT, щодо яких Ofcom раніше фіксував порушення законодавства про мовлення, будуть поширювати шкідливу дезінформацію про нинішню кризу в Україні", — йшлося в листі Дорріс.
Відповідаючи на закиди опозиції, що уряд недостатньо бореться з російською пропагандою, британський прем’єр зазначив, що підтримав звернення до Ofcom, але наголосив, що виступає за свободу слова.
У відповідь на заяву Ofcom представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова написала, що в разі санкцій проти RT "заходи у відповідь не змусять себе чекати", і нагадала про обмеження, накладені в РФ на Deutsche Welle.
Це не перша ініціатива, пов'язана з перевіркою діяльності російського каналу іномовлення у Великій Британії. Ще у липні 2020 року опозиційна Лейбористська партія закликала медіарегулятор Ofcom переглянути ліцензію російського агентства RT.
У жовтні 2021 року суд визнав законними штрафи Ofcom проти RT за маніпуляції під час висвітлення отруєння Юлії та Сергія Скрипалів нервово-паралітичним газом "Новічок" у британському Солсбері.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. У Росії пообіцяли відреагувати на них "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".
- 23 лютого ЄС запровадив санкції проти 351 депутата Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. За даними "Радіо Свобода", туди також потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.
- Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада. А Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій “Л/ДНР” незалежними державами.
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022".
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