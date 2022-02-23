У Великій Британії перевірять діяльність російського телеканалу іномовлення RT

Британський регулятор у сфері телекомунікацій Ofcom заявив, що посилив моніторинг телеканалів у Великій Британії "з огляду на серйозну природу кризи в Україні". З відповідним листом до органу звернулася міністерка культури Британії Надін Дорріс.

Про це йдеться в заяві Ofcom від 23 лютого.

"Ми ретельно стежимо за ситуацією і вже посилили моніторинг висвітлення цих подій (ситуації в Україні — ред.) мовниками у Великій Британії. Ми прискоримо розгляд відповідних скарг і не зволікатимемо з ухваленням швидких дій за необхідності", — заявив регулятор.

Раніше під час обговорення в парламенті прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Надін Дорріс звернулася до Ofcom із проханням перевірити мовлення RTна предмет відповідності законодавству.

"Маю занепокоєння, що такі мовники, як RT, щодо яких Ofcom раніше фіксував порушення законодавства про мовлення, будуть поширювати шкідливу дезінформацію про нинішню кризу в Україні", — йшлося в листі Дорріс.

Відповідаючи на закиди опозиції, що уряд недостатньо бореться з російською пропагандою, британський прем’єр зазначив, що підтримав звернення до Ofcom, але наголосив, що виступає за свободу слова.

У відповідь на заяву Ofcom представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова написала, що в разі санкцій проти RT "заходи у відповідь не змусять себе чекати", і нагадала про обмеження, накладені в РФ на Deutsche Welle.

Це не перша ініціатива, пов'язана з перевіркою діяльності російського каналу іномовлення у Великій Британії. Ще у липні 2020 року опозиційна Лейбористська партія закликала медіарегулятор Ofcom переглянути ліцензію російського агентства RT.

У жовтні 2021 року суд визнав законними штрафи Ofcom проти RT за маніпуляції під час висвітлення отруєння Юлії та Сергія Скрипалів нервово-паралітичним газом "Новічок" у британському Солсбері.

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